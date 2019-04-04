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Salyangoz sanılan fosilin ne olduğu ortaya çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bulunan ve 65 milyon yıllık salyangoz olduğu sanılan fosilin 150-200 milyon yıllık nesli tükenmiş Ammonit fosili olduğu belirlendi.

Salyangoz sanılan fosilin ne olduğu ortaya çıktı!

Geçen hafta Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde bir vatandaş, evinin duvarında kullandığı taşın Adıyaman Müzesi'nde sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz fosiliyle aynı olduğunu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi vermişti. Müze Müdürlüğü yetkilileri duvardaki fosili çıkartarak müzeye getirdi.

Adıyaman Müzesi'nde daha önceden sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz olarak bilinen ve son olarak Çelik köyünde bulunan aynı döneme ait fosilin salyangoz olmadığı ortaya çıktı. Fosilin 65 milyon yıllık salyangoz değil, 150-200 milyon yıllık Ammonit fosili olduğu ortaya. Deniz canlısı olan Ammonit fosilinin bugüne kadar Hindistan ve Hint Okyanusu'ndan çıktığı belirtildi.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi yetkilileri, Adıyaman'da bulunan her iki fosilin de nesli tükenen Ammonit fosili olduğunu ve bu fosillerin dinozorların yaşadığı döneme denk geldiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Salyangoz fosil ammonit 200 milyon yıl

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALIN BU FOSİLİ,BİR CAMİNİN GİRİŞİNE YERLEŞTİRİN CEMAAT AYDINLANSIN.BELKİ CONTA YAKIP ,SORGULAMA YETENEKLERİ ARTAR.
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