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Sam Barlow'un Yeni Oyunu Telling Lies İçin İlk Teaser Yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 28.03.2019 07:40 | Son Güncelleme

Her Story isimli interaktif suç-gizem oyunuyla beğeni toplayan Sam Barlow'un 2017 yılında duyurulan yeni oyunu Telling Lies için ilk teaser videosu yayınlandı.

Sam Barlow'un Yeni Oyunu Telling Lies İçin İlk Teaser Yayınlandı

Telling Lies, tıpkı Her Story gibi videolarla ilerleyecek. Çizgisel ilerlemeyen hikayesiyle Telling Lies, oyunculardan bir yalanın etrafında oluşan gizemi çözmelerini isteyen interaktif bir oyun olacak. Üstelik bu kez karşımızda dört ana karakter yer alacak.

Çıkış tarihi henüz duyurulmayan oyun, PC için geliştiriliyor ve bu kez işin arkasında Annapurna Interactive de var. Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé ve Angela Sarafyan gibi önemli oyuncuların yer aldığı oyunun hikayesini yine Sam Barlow yazıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Telling Lies Sam Barlow pc Annapurna Interactive

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