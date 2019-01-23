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Yeşil saha ringe döndü!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 23.01.2019 19:41 | Son Güncelleme

Hatay ASKF Süper Amatör Ligi'nde Samandağspor - Armutluspor karşılaşmasında Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık'ın karşılaşmanın hakemine saldırması sebebiyle mücadele tatil edildi.

Hatay ASKF Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Samandağspor ile Armutluspor karşı karşıya geldi. Samandağ Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 87'nci dakikasında karşılaşmanın hakemi Semih Güçlü ile tartışmaya başlayan Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Büyükaşık, kırmızı kart görmesinin ardından hakem Güçlü'ye saldırdı. Araya giren görevliler saldırıyı büyümeden engelledi.

Cihan Büyükaşık polis tarafından gözaltına alırnırken, mücadele tatil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Armutluspor

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