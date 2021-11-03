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Samandıra'da işler karıştı! Gergin dakikalar

03.11.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Ali Koç'un, sezon başında Mesut'u sistemin merkezine alacağını söyleyen Vitor Pereira ile ilk kez toplantı yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Samandıra'da işler karıştı! Gergin dakikalar
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Vitor Pereira ile sezona iyi başladıktan sonra yapılan transferlerden sonra çöküşe geçen Fenerbahçe'de tansiyon yükseldi. Başkan Ali Koç, Avrupa'daki kayıplar ve ligdeki peş peşe 3 yenilgiden sonra Pereira ile toplantı yaptı.

HOCAYI ELEŞTİRDİ

Samandıra'daki toplantıda kılıçlar çekildi. Ali Koç, hücum futbolu oynatılacağı ve Mesut'un merkezde olacağına dair verilen sözün tutulmadığını Pereira'ya söyledi. Hararetli bir konuşma gerçekleştiren Ali Koç, tecrübeli teknik adamı sert bir şekilde uyardı.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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