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Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sağlık kontrolünden geçirildi.

Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı aktarıldı.

(AA)

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