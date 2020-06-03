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Şambali tarifi: Hakiki şambali tatlısı yapılışı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tatlıcıların en çok sattığı tatlıların başında gelen şambali, İzmir’in en özel lezzetlerindendir. Hakiki şambali tarifi arayanlar için tatlının yapılışını anlatıyoruz, buyursunlar.

Şambali tarifi: Hakiki şambali tatlısı yapılışı

Şambali tarifi, Batı Anadolu’da sıklıkla yenen şerbetli bir tatlı. Her deneyen şambali tarifini tutturamıyor. Bunun nedeni ise gerçek şambali tarifini herkesin bilmemesinden kaynaklı. Şimdi sizlere gerçek şambali tatlısı nasıl yapılır anlatacağız.

ŞAMBALİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir su bardağı yoğurt
500 gram irmik
1,5 su bardağı yoğurt
1,5 su bardağı şeker
Bir paket kabartma tozu
2 paket vanilya

Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
2 bardak su
Bir çay kaşığı limon suyu

Üzeri için:
Öğütülmüş tuzsuz yer fıstığı

ŞAMBALİ TATLISI YAPILIŞI

  • Geniş bir kabın içine şekeri, irmiği, yoğurdu, kabartma tozu ve vanilyayı alın. Malzemeleri harmanlayın.
  • Malzemeleri tamamen harmanladıktan sonra yağladığınız borcama ya da fırın tepsisine karışımı aktarın.
  • Şambaliyi önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
  • Sıra geldi şerbetini hazırlamaya... Şekeri ve suyu tencereye alın.
  • Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.
  • Şerbet sıcakken sıcak tatlının üzerine eşit miktarda gelecek şekilde gezdirin.
  • Tatlının şurubunu çekmesi için 1 gün boyunca dinlendirin.
  • Üzerine tuzsuz fıstık veya tarçın serperek servis yapabilirsiniz.

ŞAMBALİ TATLISININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Şambali tatlısındaki en önemli detay hamurunda yağ kullanılmamasıdır. Aynı zamanda şerbetin ılık dökülmesi de önemli bir ayrıntıdır. Şambali tatlısı İzmir ve çevresinde sıklıkla tüketilir ve o bölgeya ait olduğu bilinir. Siz de hakiki şambali tatlısı yapmak istiyorsanız bu püf noktalarını atlamamalısınız.

Şambali tatlısı sütü ve pekmezli bir şekilde de yapılabilir ancak gerçek şambali tatlısı tarifi sizlerle paylaştığımız gibidir.

Şambali tatlısı Arda Türkmen’in de takipçileriyle paylaştığı bir tarif. Şef Arda Türkmen, şambali tatlısı yaparken şerbetini soğuk dökmeye özen gösteriyor.

ŞAMBALİ TATLISI KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon şambali tatlısı 330 kaloridir.

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