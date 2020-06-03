Şambali tarifi: Hakiki şambali tatlısı yapılışı

Şambali tarifi, Batı Anadolu’da sıklıkla yenen şerbetli bir tatlı. Her deneyen şambali tarifini tutturamıyor. Bunun nedeni ise gerçek şambali tarifini herkesin bilmemesinden kaynaklı. Şimdi sizlere gerçek şambali tatlısı nasıl yapılır anlatacağız.
Bir su bardağı yoğurt
500 gram irmik
1,5 su bardağı yoğurt
1,5 su bardağı şeker
Bir paket kabartma tozu
2 paket vanilya
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
2 bardak su
Bir çay kaşığı limon suyu
Üzeri için:
Öğütülmüş tuzsuz yer fıstığı
Şambali tatlısındaki en önemli detay hamurunda yağ kullanılmamasıdır. Aynı zamanda şerbetin ılık dökülmesi de önemli bir ayrıntıdır. Şambali tatlısı İzmir ve çevresinde sıklıkla tüketilir ve o bölgeya ait olduğu bilinir. Siz de hakiki şambali tatlısı yapmak istiyorsanız bu püf noktalarını atlamamalısınız.
Şambali tatlısı sütü ve pekmezli bir şekilde de yapılabilir ancak gerçek şambali tatlısı tarifi sizlerle paylaştığımız gibidir.
Şambali tatlısı Arda Türkmen’in de takipçileriyle paylaştığı bir tarif. Şef Arda Türkmen, şambali tatlısı yaparken şerbetini soğuk dökmeye özen gösteriyor.
Bir porsiyon şambali tatlısı 330 kaloridir.
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