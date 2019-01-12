Samet Aybaba: Oyuncuların yukarı çıkmasını sağladık

Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri" kapsamında gerçekleştirilen organizasyona sözlerine Metin Türel'in kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek başlayan Samet Aybaba, ''Beşiktaş ve milli takımda benim hocalığımı yaptı. Komşuluk yaptık. Metin hoca çok özel bir adamdı mekanı cennet olsun'' dedi.

1990 yılında teknik adamlığa başladığını ifade eden Aybaba, ''Orta yaş ve yabancı oyuncular sahada vardı ama bir eksiklik de vardı. Bu da genç yaş grubuydu. İlk hocalığa Ankaragücü'nde başladık. 'Samet sen bunu yaparsın' dedim. Cesaret ve sorumluluk almak gerekiyordu. O gün ne düşünüyorsam bugün de onu düşünüyorum. Futbolcu yetiştiriyoruz. Sivas'taydım geçen sezon akademi ligimiz ve altyapımız yoktu. Mecnun başkanla burayı futbol şehri yapalım dedim. Paramız yok dedi. 2-3 kez konuştuk. 200-300 TL'lik altyapı bütçesini 2-3 milyon TL'ye çıkardık. Altyapıya yatırımlar yaptık. Şimdi haberleşiyoruz ve oyuncular yukarı çıkmaya başladı'' şeklinde konuştu.

''VAKIFKÖY'DEN 16 OYUNCU KADRODA''

Samet Aybaba, Buraspor'a ilk geldiğinde Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Serdar Aziz, Eren Albayrak ve Muhammet Demir'in A takımda olduğunu belirterek, ''6 maçta 5 galibiyet aldık. Biz ayrıldık ve Ertuğrul Sağlam geldi şampiyonluk yaşadı. Bu sezon geldim ve başkanla konuşarak altyapıya yatırım yapalım dedik. Vakıfköy'de de inanılmaz enerji yakaladık. 16 oyuncumuz oradan kadroda. Model seçiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kitap okumaları gerektiğini, saygılı olmalarını, ülkelerini sevmelerini ve iyi giyinmelerine kadar her şeyi anlatıyoruz. 6-7 oyuncu yukarılara çıkmış ve milli takıma daha çok oyuncu veren bir takım olacak. Gençlerimize değer vermiyoruz. Model oyuncular çıkarabilirsek gençlerimize hizmet etmiş oluruz. Hayat geçiyor arkanızda bıraktıklarınız çok önemli. Oyuncuya aile gibi davranır, sevgi verirseniz sahadaki oyunlar zaten aynı'' açıklamasında bulundu.