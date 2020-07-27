Şampiyon Başakşehir bayrakları köprülerde

Süper Lig’in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir’in bayrakları köprülere asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asılan bayrakları, Başakşehir Futbol Kulübü sosyal medya hesabından, ’Tarih Bunu da Yazdı’ notuyla paylaştı.
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