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Şampiyon Başakşehir bayrakları köprülerde

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Süper Lig’in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir’in bayrakları 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

Şampiyon Başakşehir bayrakları köprülerde

Süper Lig’in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir’in bayrakları köprülere asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asılan bayrakları, Başakşehir Futbol Kulübü sosyal medya hesabından, ’Tarih Bunu da Yazdı’ notuyla paylaştı.

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