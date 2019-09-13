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Şampiyon dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada beğeni topladı! Şampiyon 2. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2019 01:31 | Son Güncelleme

TRT 1'in iddialı dizisi Şampiyon 1. bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Tolgahan Sayışman, Erkan Avcı ve Erdal Özyağcılar'ı buluşturan Şampiyon dizisinde boksör Kafkas ve oğlu Güneş'in hikayesi anlatılıyor. Ünlü bir boksör olan Kafkaf, yaşadığı acı olaydan sonra boksu bırakır. Ancak hasta olan oğlunun tedavisi için boksa geri dönmek zorunda kalır. Şampiyon dizisinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Şampiyon dizisi konusu, oyuncuları ve yeni bölüm fragmanı.

TRT'nin uzun süredir tanıtımlarını yaptığı Şampiyon dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. TRT 1’in; yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği “Şampiyon”un senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme alıyor.

“Şampiyon”un kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Şampiyon dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni topladı. İşte Twitter'da diziyle ilgili paylaşımlardan bazıları:

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ŞAMPİYON'UN GÜNEŞ'İ EMİR ÖZYAKIŞIR KİMDİR?
Emir Özyakışır, 2011 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Birçok reklam filminde de yer aldı. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde oynadı. 2018 yapımı Gülperi dizisindeki Can rolü ile büyük çıkış yakalayan Emir Özyakışır, Şampiyon dizisinde Tolgayan Sayışman'ın oğlu Güneş karakterine hayat verecek.

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ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCULARI VE ROLLERİ

Tolgahan Sayışman (Fırat-Kafkas), Erdal Özyağcılar (Yaman), Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna), Erkan Avcı (Zafer), Halit Özgür Sarı (Kerem), İlayda Alişan (Neslihan) , Mehmet Bozdoğan (Tansel), Berk Yaygın (Serhat), Bahar Süer (Mücella), Volkan Keskin (Uraz), Emir Özyakışır (Güneş) ve Meltem Savcu (Gülten), Vedat Erincin (Harun)

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ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU
“Kafkas” lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat.

İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır.

Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas’ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz “Şampiyon”! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
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