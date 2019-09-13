Şampiyon dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada beğeni topladı! Şampiyon 2. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT'nin uzun süredir tanıtımlarını yaptığı Şampiyon dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. TRT 1’in; yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği “Şampiyon”un senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme alıyor. “Şampiyon”un kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Şampiyon dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni topladı. İşte Twitter'da diziyle ilgili paylaşımlardan bazıları: ŞAMPİYON'UN GÜNEŞ'İ EMİR ÖZYAKIŞIR KİMDİR?

Emir Özyakışır, 2011 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Birçok reklam filminde de yer aldı. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde oynadı. 2018 yapımı Gülperi dizisindeki Can rolü ile büyük çıkış yakalayan Emir Özyakışır, Şampiyon dizisinde Tolgayan Sayışman'ın oğlu Güneş karakterine hayat verecek. ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCULARI VE ROLLERİ

Tolgahan Sayışman (Fırat-Kafkas), Erdal Özyağcılar (Yaman), Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna), Erkan Avcı (Zafer), Halit Özgür Sarı (Kerem), İlayda Alişan (Neslihan) , Mehmet Bozdoğan (Tansel), Berk Yaygın (Serhat), Bahar Süer (Mücella), Volkan Keskin (Uraz), Emir Özyakışır (Güneş) ve Meltem Savcu (Gülten), Vedat Erincin (Harun) ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU

“Kafkas” lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat. İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır.