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Şampiyon dizisi ne zaman bitiyor? Şampiyon 34. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 11.08.2020 22:59 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy ‘un paylaştığı Şampiyon dizisi 13 Ağustos Perşembe akşamı final yapıyor. Şampiyon dizisinin 34. ve final bölümü fragmanı da yayınlandı. İşte Şampiyon dizisi finalinde yaşanacaklar.

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Erkan Avcı'nın başrollerde oynadığı Şampiyon dizisi 13 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan 34. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

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Okul Sanat Film Yapım tarafından hayata geçirilen, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği, yönetmenliğini Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yaptığı, senaryosunu Alphan Dikmen, Başak Angigün’ün kaleme aldığı Şampiyon'un final bölüm fragmanı da yayınlandı.

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ŞAMPİYON DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zafer ve Selvi ile Kerem ve Nesli’nin düğünleri, ailelerinin yokluğunda buruk başlasa da birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarıyla bu küçük töreni kısa sürede keyifli bir hale getirirler. Fırat’ın WBC dünya Şampiyonu James McVardy’le maça çıkmayı kabul etmesiyle Yaman ve Güneş’e verdikleri sözü tutacak olmanın da gururuyla yüzler gülmeye başlar. Düğünün hemen ertesinde Fırat şampiyonluk maçının hazırlıklarına başlar. Ama bir yandan da Necdet Suphi Özer maçından bu yana hayatını zora sokan sağlık problemiyle mücadele etmektedir.

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Kerem, Türkiye Şampiyonası için gelen teklifi kabul etmiştir. Nesli’yle evliliklerinin daha ilk gününde o da Fırat gibi soluk almaksızın çalışmalara başlar. Üstelik aynı evde yaşadığı hocası Zafer, ona bir an olsun nefes aldırmamaktadır. İkilinin yanı sıra James McVardy de işi sıkı tutmaktadır.

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Kamuoyunda son birkaç haftadır çıkan aleyhteki haberler canını bir hayli sıkmış, Fırat’a karşı adeta içten içe nefret besler hale gelmiş ve bu maça intikam maçı olarak bakmaya başlamıştır. Fırat ringe çıktığında hayatı boyunca karşılaştığı en güçlü rakibe karşı değil, aynı zamanda ölümcül bir sağlık problemine ve rakibinin dizginlenemeyen öfkesine, hırsına, intikam ateşine karşı da mücadele verecektir. Ve bu defa bütün bunların üstesinden gelmek, Kafkas için bile fazladır.

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