Şampiyon dizisi ne zaman final yapacak? Tolgahan Sayışman'ın yeni dizisi belli oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisi final kararı alındı. Dizinin başrollerinde yer alan başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın henüz dizi final yapmadan yeni sezonda rol alacağı proje belli oldu.

3 Ağustos’ta yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek Şampiyon dizisi reytinglerde beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle final yapıyor.

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİNDE OYNAYACAK

Dizinin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman dizi henüz final yapmadan yeni sezondaki rotasını belirledi.

Tv100’ün haberine göre Tolgahan Sayışman, Tims&B’nin yeni dizisinde başrolde yer alacak. Şeref Sözü isimli dizi ile anlaşma yaptığı ortaya çıkan Tolgahan Sayışman, önümüzdeki hafta ailesi ile tatile çıkacak ve yeni dizi çekimleri öncesinde bir süre stres atacak.



