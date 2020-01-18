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  4. Şampiyon dizisinde Gizem Karaca hangi rolde oynuyor? Şampiyon 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Şampiyon dizisinde Gizem Karaca hangi rolde oynuyor? Şampiyon 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 18.01.2020 01:22 | Son Güncelleme

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı gibi ünlü isimlerin paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Şampiyon'un kadrosuna Gizem Karaca da katıldı. Güzel oyuncu Gizem Karaca, Şampiyon dizisinde 17. yeni bölümünden itibaren rol almaya başlayacak. İşte Şampiyon 17. yeni bölüm fragmanı.

Başrolünü Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği 'Şampiyon' dizisinin oyuncu kadrosuna güzel oyuncu Gizem Karaca dahil oldu.

Gizem Karaca, Derviş Aladağlı’nın (İştar Gökseven) üvey kızı 'Elisa' karakterine hayat vererek, 'Şampiyon’ dünyasına giriyor. Elisa; özgürlüğüne düşkün, kararlı, net, başarılı, alımlı, güzel , tuttuğunu koparan bir karakter. Kimsenin bilmediği büyük sırrı ise izleyicilerde merak uyandıracak.

gizem

TRT 1’in; yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği 'Şampiyon'un senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Müge Uğurlar oturuyor.

'Şampiyon' dizisi, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.


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Gizem Karaca, şampiyon dizisi, tolgahan sayışman,

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