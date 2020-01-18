Şampiyon dizisinde Gizem Karaca hangi rolde oynuyor? Şampiyon 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrolünü Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği 'Şampiyon' dizisinin oyuncu kadrosuna güzel oyuncu Gizem Karaca dahil oldu.

Gizem Karaca, Derviş Aladağlı’nın (İştar Gökseven) üvey kızı 'Elisa' karakterine hayat vererek, 'Şampiyon’ dünyasına giriyor. Elisa; özgürlüğüne düşkün, kararlı, net, başarılı, alımlı, güzel , tuttuğunu koparan bir karakter. Kimsenin bilmediği büyük sırrı ise izleyicilerde merak uyandıracak.

TRT 1’in; yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği 'Şampiyon'un senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Müge Uğurlar oturuyor.

'Şampiyon' dizisi, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.



