Şampiyon dizisinin çekimleri yeniden başladı! Şampiyon yeni bölümler ne zaman?

Haziran ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan Şampiyon dizisinin çekimleri yeniden başladı.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden sete çıkan diziden ilk fotoğraflar da geldi.

Uzun bir aradan sonra tekrar sette bir araya gelen oyuncuların keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

SETTE SAĞLIK ÖNLEMLERİ ALINDI

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte sağlığına daha çok dikkat eden ekip için sette gerekli önlemler alındı.

Şampiyon dizisinin kadrosunda Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan ve küçük oyuncu Emir Özyakışır gibi başarılı oyuncular yer alıyor.





