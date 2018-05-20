Şampiyon Galatasaray birçok gelirin sahibi oldu!

Spor Toto Süper Lig’de 2017/2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu… Göztepe’yi deplasmanda yenerek 75 puanla iği göğüsleyen sarı kırmızılılar 21.şampiyonluğuna ulaşırken rekor gelirin de sahibi oldu.

Lige katılım payı, galibiyet ve beraberlik primi, lig sıralamasına verilen ekstra bonus ve eski şampiyonluklar için ödenen rakamlar bu yıl arttı. Bugün bir galibiyetin 2.2 milyon lira olduğu Süper Lig’de, şampiyonluk kupasının bedeli de 30 milyon liraya çıktı.

Süper Lig’de şampiyon olan takımın geçmişte yaşadığı şampiyonluk varsa; her bir eski şampiyonluk için 2.7 milyon lira ödeniyor. Süper Lig tarihinde 21.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, eski şampiyonluklarından dolayı 54 milyon lira, gelir elde etti.

Sezonu zirvede bitiren Galatasaray, sıralama bonusu olarak yaklaşık 30 milyon lira alacak. TFF’nin Süper Lig’e ‘ayak bastı parası’ olarak ödediği para ise 30 milyon lira.

HER PUAN PARA

Bu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon Euro, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro aldı. Şampiyonluğa ulaşan Galatasraay yayın havuzundan da 100 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek. Böylelikle Galatasaray’ın kasasına koyacağı para 190 milyon lirayı bulacak.