Şampiyon Galatasaray birçok gelirin sahibi oldu!

Spor Toto Süper Lig’de 2017/2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu… Göztepe’yi deplasmanda yenerek 75 puanla iği göğüsleyen sarı kırmızılılar 21.şampiyonluğuna ulaşırken rekor gelirin de sahibi oldu.
Lige katılım payı, galibiyet ve beraberlik primi, lig sıralamasına verilen ekstra bonus ve eski şampiyonluklar için ödenen rakamlar bu yıl arttı. Bugün bir galibiyetin 2.2 milyon lira olduğu Süper Lig’de, şampiyonluk kupasının bedeli de 30 milyon liraya çıktı.
Süper Lig’de şampiyon olan takımın geçmişte yaşadığı şampiyonluk varsa; her bir eski şampiyonluk için 2.7 milyon lira ödeniyor. Süper Lig tarihinde 21.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, eski şampiyonluklarından dolayı 54 milyon lira, gelir elde etti.
Sezonu zirvede bitiren Galatasaray, sıralama bonusu olarak yaklaşık 30 milyon lira alacak. TFF’nin Süper Lig’e ‘ayak bastı parası’ olarak ödediği para ise 30 milyon lira.
HER PUAN PARA
Bu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon Euro, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro aldı. Şampiyonluğa ulaşan Galatasraay yayın havuzundan da 100 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek. Böylelikle Galatasaray’ın kasasına koyacağı para 190 milyon lirayı bulacak.
Bunlara göre Galatasaray’ın kazanacağı ödüller;
Süper Lig şampiyonluğu: 30 milyon lira
Süper Lig’e katılım: 30 milyon lira
Önceki şampiyonluklardan gelen prim: 54 milyon lira
‘DEVLER LİGİ’NDEN EN AZ 15 MİLYON EURO GELECEK
Şampiyon bir kulüp için en önemli gelirlerden biri de Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkından dolayı gelecek olan para…
Ligi birinci bitirecek kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne de katılım hakkı elde ediyor. Bu da yaklaşık 15 milyon Euro’nun kasaya girmesi anlamına geliyor.
YAYIN HAKLARI GELİRİ
Bu sezon ilk altıya ödenecek lig sıralama ödülü toplam 82 milyon liraya yükseldi. Geçen sezon bu tutar 59 milyon 475.000 lirayken, 2015-16 sezonunda 53 milyon 250.000 lira ve 2014-15 sezonunda da 46.5 milyon lira idi.
Süper Lig’de olma hakkı elde eden her kulübe eşit dağıtılan tutar bu sezon kulüp başına 30 Milyon liraya ulaşırken, geçen sezon 20 Milyon lira, 2015-16 sezonunda bu miktar 18 Milyon lira, 2014-15 sezonunda da 16 Milyon lira olarak gerçekleşmişti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezon toplam havuz gelirlerinin %30.7'sini kendi aralarında paylaştılar. Diğer 15 kulüp ise kalanın %69.3'lük kısmını alıyor.
Buna göre, 3 kulübün havuzdan aldıkları ortalama gelirin payı kulüp başına %10.2 olurken, diğer 15 kulüp başına düşen ortalama gelir ise %4.6 olarak gerçekleşti. Yani, 3 kulüp diğer 15 kulüpten %121 daha fazla para kazandı.
GEÇEN SENENİN HAVUZ GELİRLERİ
Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan kulüp 19 milyon lira parasal ödüle ulaşırken, ikinci sıradaki kulüp 15.5 milyon lira, üçüncü 11.5 milyon lira, dördüncü 7.7 milyon lira, beşinci 3 Milyon 50 bin lira ve altıncı sıradaki kulüp de 1 milyon 925.000 lira parasal ödül almaya hak kazandılar. Geçmiş şampiyonluklar için de kulüplere, şampiyonluk başına 1 milyon 800.000 lira prim dağıtıldı.
(Sözcü)
Mevcut yönetim devam ederse Ozan Tufan'la yollar ayrılacak!
Galatasaray şampiyon olursa Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak!
"Koray Günter, Genoa ile anlaştı"
Beşiktaş, Musa Çağıran transferini bitirdi
Doğan Babacan hayatını kaybetti
13 yaşındaki amatör futbolcu İsmail Semih Kaynak hayatını kaybetti!
Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!
Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi
Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor
Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş, istifa ve Galatasaray sözleri!
Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!
Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!
Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum