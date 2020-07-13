Şampiyon Hatayspor’a coşkulu karşılama

TFF 1. Lig’de uzun süre lider konumda bulunan Hatayspor, Adanaspor’u 2-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Hatayspor’lu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini doyasıya yaşadılar. Tezahüratlarda bulunarak, coşku yaşayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde olmasına rağmen takımlarının Adana’dan dönüşünü bekleyen taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Hatayspor’lu futbolcuların, teknik heyetin ve yönetiminin konvoy eşliğinde gelmesi ile birlikte meşaleler yakarak tezahüratta bulundular.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Pazar günü oynanacak olan Bursaspor maçının ardından kutlama yapacaklarını belirterek 53 yıllık Süper Lig hasretini dindirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Hatayspor, takımı Merkez ilçeye gelmeden önce tüm ilçeleri gezerek şampiyonluğu kutladı.
(İHA)
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