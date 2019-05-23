Şampiyon olan Turabi Çamkıran parayı ne yapacak?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran ödülleri doymuyor.

Survivor'da iki kez şampiyon olduktan sonra ABD'de yayınlanan The Challenge yarışmasına katılan Turabi, burada da şampiyon olarak 750.000 dolar (Yaklaşık 5 milyon TL) kazandı.

SURVIVOR'DAN 2 MİLYON TL KAZANMIŞTI

Survivor'dan kazandığı 2 milyon TL ve bir evi katıldığı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında annesine verdiğini söylemişti.

Şimdi de The Challenge yarışmasında şampiyon olan ve 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) kazanan Turabi, yine 2. Sayfa programına açıklama yaparak kazandığı parayı teslim aldığında hiç dokunmadan annesine vereceğini söyledi.

