Şampiyon olunmazsa her şey sil baştan... Fenerbahçe'de Jose Mourinho gönderilecek, yerine gelecek isim ise sansasyon yaratacak türden

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gönderilerek yerine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun getirilmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı ancak Avrupa’nın en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak İstanbul’a gelen Portekizli hoca, bir yıla yaklaşan görev süresinde şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

KUPAYA VEDA, LİGDE İKİNCİLİK

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda erken elendi. Süper Lig’de ise lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında zorlanıyor. Özellikle üst sıralardaki rakiplere karşı galibiyet almakta sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenen performansı sergileyemedi.

SAHA DIŞINDA DA TARTIŞILIYOR

Mourinho’nun saha içindeki sonuçları kadar saha dışındaki tutumları da tartışma konusu oldu. Türkiye Kupası’nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la yaşadığı gerilimde Buruk’un burnunu sıkması uzun süre konuşuldu. Ayrıca Buruk için sarf ettiği “maymun gibi zıplıyor” sözü ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

ŞAMPİYONLUK GELMEZSE VEDA

Tüm bunlar yaşanırken İspanyol AS gazetesine göre, büyük umutlarla başlayan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefi gerçekleşmezse sezon sonunda bitmesi bekleniyor. Yönetimin nihai kararı sezon bitiminde vereceği belirtiliyor.

MOURINHO YERİNE SERGEN YALÇIN

Öte yandan Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İrfan Yirmibeş, Ali Koç’un gelecek sezon Sergen Yalçın’la çalışmayı düşündüğünü iddia ederken, “Fenerbahçe, Sergen Yalçın dışında başka teknik direktörleri de değerlendiriyor” sözleriyle camiada heyecan yarattı.