SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Şampiyon olunmazsa her şey sil baştan... Fenerbahçe'de Jose Mourinho gönderilecek, yerine gelecek isim ise sansasyon yaratacak türden

Şampiyon olunmazsa her şey sil baştan... Fenerbahçe'de Jose Mourinho gönderilecek, yerine gelecek isim ise sansasyon yaratacak türden

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2025 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe hem Türkiye Kupası'na hem de Avrupa'ya veda ederken Jose Mourinho'nun bu performansı eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Takımın başına büyük umutlarla getirilen Portekizli hocanın geleceği tartışılırken lig şampiyonluğunun da kaçırılması durumunda biletinin kesilmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'de yeni hoca adayı ise sansasyon yaratacak cinsten. İşte detaylar...

Şampiyon olunmazsa her şey sil baştan... Fenerbahçe'de Jose Mourinho gönderilecek, yerine gelecek isim ise sansasyon yaratacak türden

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gönderilerek yerine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun getirilmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı ancak Avrupa’nın en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak İstanbul’a gelen Portekizli hoca, bir yıla yaklaşan görev süresinde şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

KUPAYA VEDA, LİGDE İKİNCİLİK

thumbs_b_c_9fe26b26df0d5a928dcea7c95ad02b0a

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda erken elendi. Süper Lig’de ise lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında zorlanıyor. Özellikle üst sıralardaki rakiplere karşı galibiyet almakta sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenen performansı sergileyemedi.

SAHA DIŞINDA DA TARTIŞILIYOR

GettyImages-2201857181

Mourinho’nun saha içindeki sonuçları kadar saha dışındaki tutumları da tartışma konusu oldu. Türkiye Kupası’nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la yaşadığı gerilimde Buruk’un burnunu sıkması uzun süre konuşuldu. Ayrıca Buruk için sarf ettiği “maymun gibi zıplıyor” sözü ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

ŞAMPİYONLUK GELMEZSE VEDA

olimpik-lyon-maci-oncesi-mourinho-taraftarimizin-bize-verecegiz-ozel-enerjiyle-10-eksigi-telafi-edecegiz-nziu

Tüm bunlar yaşanırken İspanyol AS gazetesine göre, büyük umutlarla başlayan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefi gerçekleşmezse sezon sonunda bitmesi bekleniyor. Yönetimin nihai kararı sezon bitiminde vereceği belirtiliyor.

MOURINHO YERİNE SERGEN YALÇIN

thumbs_b_c_9c741d21810f305794e4678a29c29c34

Öte yandan Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İrfan Yirmibeş, Ali Koç’un gelecek sezon Sergen Yalçın’la çalışmayı düşündüğünü iddia ederken, “Fenerbahçe, Sergen Yalçın dışında başka teknik direktörleri de değerlendiriyor” sözleriyle camiada heyecan yarattı.

Canlı Skor

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Bir dönem bittiF.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Bir dönem bitti
Benfica'ya bir Türk yıldız daha! Benfica'ya bir Türk yıldız daha!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Teknik Direktör José Mourinho son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

Ödeyenler de başvurabilir! 9 bin lira trafik cezası geldi, yaptığı hamleyle parasını geri aldı: 'Bu kararı kullanabilirler'

Ödeyenler de başvurabilir! 9 bin lira trafik cezası geldi, yaptığı hamleyle parasını geri aldı: 'Bu kararı kullanabilirler'

Benfica'ya bir Türk yıldız daha!

Benfica'ya bir Türk yıldız daha!

O Türk kulübüne ihtar şoku!

O Türk kulübüne ihtar şoku!

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti!

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti!

F.Bahçe'de Mourinho gönderilecek! Yerine gelecek isim ile yer yerinden oynayacak...

F.Bahçe'de Mourinho gönderilecek! Yerine gelecek isim ile yer yerinden oynayacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.