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Şampiyonlar filmi konusu, Şampiyonlar oyuncu kadrosu, Şampiyonlar filmi ne zaman çekildi (Campeones)

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İspanyol yapımı Şampiyonlar, televizyon izleyicisiyle buluştu. Dokunaklı hikayesi ve unutulmaz diyaloglarıyla çok sevilen Şampiyonlar filmiyle ilgili izleyiciler “Şampiyonlar filmi konusu, Şampiyonlar oyuncu kadrosu, Şampiyonlar filmi ne zaman çekildi” gibi soruların yanıtlarını arıyor. Orijinal adı Campeones olan Şampiyonlar filmiyle ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde.

Şampiyonlar filmi konusu, Şampiyonlar oyuncu kadrosu, Şampiyonlar filmi ne zaman çekildi (Campeones)

“Şampiyonlar”, 2019 Goya Ödülleri’nde En İyi Film Ödülü’nü kazandı ve İspanya’da 3 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. 2018 yapımı filmin zihinsel engelli oyuncularından olan ve Marin karakterini canlandıran Jesus Vidal da, En İyi Yeni Oyuncu ödülünü aldı. 91.Oscar Ödüllerinde En İyi Yabancı Dilde Film kategorisinde aday olduğunu belirtelim.

Şampiyonlar, mahkeme tarafından kamu hizmeti cezasına çarptırılan bir profesyonel basketbol koçunun, bu süre zarfında zihinsel engelli basketbolculardan oluşan bir takımı yönetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

ŞAMPİYONLAR (CAMPEONES) KONUSU

Marco Montes, İspanyol basketbol liginde yer alan önemli bir takımın, ikinci antrenörü olarak görev yapan bir basketbol koçudur. Kibirli bir adam olan Marco, bu yüzden özel hayatında sıkıntılar yaşamaktadır. Bir gün basketbol müsabakasında birinci antrenör ile tartışınca stadyumdan kovulur. Bunun üzerine bir de sarhoş olduğu bir gün polis aracına çarpınca tutuklanır. Hakim karşısına çıkan Marco, bir seçim yapmak zorunda bırakılır. Ya 2 yıl hapis yatacak ya da 90 gün boyunca topluma hizmet etmekle görevlendirilecektir. Gönüllü olmasa da topluma hizmet etmeyi kabul eden Marco, zihinsel engelli çocuklardan oluşan “Los Amigos” adlı bir basketbol takımını eğitmekle görevlendirilir. Bir yandan eşi Sonia ile olan evliliğini kurtarmaya çalışan Marco, bir yandan da çocukları eğitmeye başlar. Bu sırada “Los Amigos” ulusal paralimpik yarışmaya hak kazandığını öğrenen Marco, kendisini daha büyük bir sıkıntının içinde bulur. Ancak eşinden gördüğü destek sayesinde Marco, hem kendi sorunlarını çözmek hem de takımı şampiyon yapmak için mücadele etmeye karar verir.

ŞAMPİYONLAR OYUNCU KADROSU

Javier Pereira, Manuel Morón, Consuelo Trujillo, Paco Catalá

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Şampiyonlar filmi konusu Campeones

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