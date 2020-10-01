Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2020 sonuçları ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi rakipleri!

Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye saati ile 18.00’de gerçekleşen Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2020 nihayet sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz olan Başakşehir ise son torbada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi gerçekleşmesiyle beraber gruplarda yer alan takımlar merak edilmeye başlandı. Grup maçları 20 Ekim tarihinde başlayacak ve 9 Aralık’ta bitecek. İşte Şampiyonlar Ligi kura sonuçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

Şampiyonlar Ligi grupları 2020 ile ilgili olarak play-off karşılaşmalarından sonra son halini alacak olan torbaların dağılımına göre; 1. torbada Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit ve Porto, 2. torbada Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea ve Ajax ve 3. torbada ise Dynamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiacos, Lazio, Krasnodar ve Alatanta takımları yer alıyordu.