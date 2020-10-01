Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2020 sonuçları ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi rakipleri!

Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye saati ile 18.00’de gerçekleşen Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2020 nihayet sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz olan Başakşehir ise son torbada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi gerçekleşmesiyle beraber gruplarda yer alan takımlar merak edilmeye başlandı. Grup maçları 20 Ekim tarihinde başlayacak ve 9 Aralık’ta bitecek. İşte Şampiyonlar Ligi kura sonuçları...
Şampiyonlar Ligi grupları 2020 ile ilgili olarak play-off karşılaşmalarından sonra son halini alacak olan torbaların dağılımına göre; 1. torbada Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit ve Porto, 2. torbada Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea ve Ajax ve 3. torbada ise Dynamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiacos, Lazio, Krasnodar ve Alatanta takımları yer alıyordu.
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz olan Başakşehir ise 4. torbada bulunuyordu. 4. torbada Başakşehir'in yanı sıra Lokomotiv Moskva, Marseille, Club Brugge, Mönchengladbach, Midtjylland, Rennes ve Ferencvaros bulunuyordu. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2020 doğrultusunda; A grubunda Bayern München, Atletico de Madrid, Salzburg ve Lokomotiv Moskva, B grubunda Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Internazionale Milano ve Mönchengladbach, C grubunda Porto, Manchester City, Olympiacos ve Marseille, D grubunda Liverpool, Ajax, Atalanta ve Midtjylland, E grubunda Sevilla, Chelsea, Krasnodar ve Rennes, F grubunda Zenit, Borussia Dortmund, Lazio ve Club Brugge ve G grubunda ise Juventus, Barcelona, Dynamo Kyiv ve Ferencváros takımları yer aldı. Şampiyonlar Ligi grup kuraları sonucunda temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri de merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir 4. torbada bulunuyordu. Yapılan kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi gruplar da belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri H grubunda Paris Saint Germain, Manchester United FC ve Leipzig oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları 20 Ekim'de oynanacak. Final ise 29 Mayıs 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Aynı ülkeden olmamasına dikkat edilerek her torba içinden bir takım gruplara yerleştiriliyor. Çift maçlı eleme doğrultusunda oynanacak olan karşılaşmaların sonrasında gruplarda ilk 2’ye girenler de aralarında eşleşiyor. Bir sonraki turlar da tekrar çift maçlı eleme sistemi doğrultusunda kura çekimleri yapılarak belirleniyor.
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