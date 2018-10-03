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Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Real Madrid'e CSKA şoku! Roma Cengiz Ünder ile coştu! (Gecenin toplu sonuçları)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 03.10.2018 07:07 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki 2. hafta maçlarından ilk sekiz karşılaşma dün akşam yapıldı. Gecenin süpriz sonucu CSKA Moskova - Real Madrid maçından geldi. CSKA, güçlü rakibi 1-0 yenerek geceye damgasını vurdu. Cengiz Ünder'in oynadığı ve bir gol atıp bir de asist yaptığı maçta Roma, Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. İşte Devler Ligi'nde gecenin maçları ve Şampiyonlar Ligi maç özetleri ...

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Real Madrid'e CSKA şoku! Roma Cengiz Ünder ile coştu! (Gecenin toplu sonuçları)

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 2. haftasından dün sekiz karşılaşma yapıldı. E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçta 28 gol atıldı. Geceye damgasını vuran maç ise CSKA Moskova - Real Madrid maçı oldu. Real Madrid, konuk olduğu CSKA Moskova deplasmanında şok bir yenilgi aldı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Real Madrid, 2. dakikada yediği gole karşılık veremedi. Gecenin en farklı skoru Cengiz Ünder'in de oynadığı ve yıldızlaştığı Roma - Viktoria Plzen maçında alındı. Roma maçı 5-0 kazanırken ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, bir gol attı bir de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi maç özetleri izleme bağlantısı haberimizde. İşte Devler Ligi'nde dün gecenin maç sonuçları, bu gecenin maç programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi Real Madrid, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olduğu G Grubu mücadelesini 1-0 kaybetti. Moskova ekibinin golünü, 2. dakikada Nikola Vlasic attı.

G Grubu'nun diğer maçında İtalya'nın Roma takımı, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini, 3, 40 ve 90+2. dakikalarda Edin Dzeko, 64. dakikada Cengiz Ünder ile 73. dakikada Justin Kluivert buldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, birer gol ve asistle oynadı.

Bir diğer İtalya temsilcisi Juventus, H Grubu karşılaşmasında İsviçre ekibi Young Boys'u 3-0'lık skorla geçti. Juventus'ta Arjantinli Paulo Dybala 5, 33 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLA

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

E Grubu:

AEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz): 2-3
Bayern Münih (Almanya)-Ajax (Hollanda): 1-1

F Grubu:

Olympique Lyon (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2
Hoffenheim (Almanya)-Manchester City (İngiltere): 1-2

G Grubu:

CSKA Moskova (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 1-0
Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0

H Grubu:

Manchester United (İngiltere)-Valencia (İspanya): 0-0
Juventus (İtalya)-Young Boys (İsviçre): 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray

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