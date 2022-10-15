Şampiyonlar Ligi müjdesi! UEFA, sıralamada karışıklık yaptı! Hata son anda fark edildi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor, bu hafta oynanan maçları kazanarak elimizi çok büyük rahatlattı. Temsilcilerimiz, oynadığı karşılaşmaları kazanarak ülke puanını adeta uçurdu.

BU HAFTA AVRUPA KUPALARINDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN ÜLKELER

1) İngiltere 1.857

2) Türkiye 1.600

3) İspanya 1.286

4) Almanya 1.125

5) İtalya 1.000

6) Fransa 0.833

7) Danimarka 0.800

8) İsrail 0.750

9) Portekiz 0.667

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM

Türkiye, ülke sıralamasında sezonu 12. sırada tamamlarsa 2024/2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilecek. Türkiye, toplam puanını 27,900'e çıkarması sonucunda 20. sırada başladığı sezonda 14. sıraya yerleşmiş oldu. UEFA bile bu yükselişi beklemediği için Türkiye'nin sıralamasını uzun süre 16. olarak gösterdi. Sonradan puanlar yeniden hesaplandı ve 14. sıra kesinleşmiş oldu.



