Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarına devam edildi.
Almanya ekibi Leipzig, G Grubu mücadelesinde ağırladığı Rusya temsilcisi Zenit'i 2-1 yendi. Leipzig'in gollerini 49. dakikada Konrad Laimer, 59. dakikada Marcel Sabitzer, Zenit'in golünü 25. dakikada Yaroslav Rakitskiy attı. Leipzig'in 6 puana ulaştığı grupta, Zenit 4 puanda kaldı.
H Grubu'nda ise İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Grupta ikinci galibiyetini alan Chelsea, 6 puanlı Ajax'ı yakaladı.
Ajax, 40 maç sonra evinde oynadığı bir maçta gol atamayarak 133 gollük serisinin sona ermesine engel olamadı.
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