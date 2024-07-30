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  4. Şampiyonlar Ligi'nde başına bela olmuştu! Okan Buruk Bayern Münih'in yıldızını istiyor... Galatasaray'a çok yakın

Şampiyonlar Ligi'nde başına bela olmuştu! Okan Buruk Bayern Münih'in yıldızını istiyor... Galatasaray'a çok yakın

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.07.2024 10:41
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Galatasaray'da orta saha transfer için vites yükseltilirken, Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Son derece sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza haber vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Özbek'in kastettiği isim ortaya çıkarken, Okan Buruk'un da bu ismi çok istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde başına bela olmuştu! Okan Buruk Bayern Münih'in yıldızını istiyor... Galatasaray'a çok yakın

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren taraftarın da merakla beklediği orta saha transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından transfere ilişkin basın mensuplarına konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, "8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Onun için son derece sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza haber vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

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Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi ise ortaya çıktı. O ismin geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih-Galatasaray mücadelesinde ilk 11'de başlayan ve performansıyla Galatasaray'a sorun çıkaran Leon Goretzka'nın olduğu öğrenildi. Maliyeti yüksek olan Alman futbolcu için Galatasaray Yönetimi son dönemin en büyük bütçesini ayırmış durumda.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

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Bu ısrarın sebebi ise teknik patron Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı oyuncunun Goretzka olması. Başarılı çalıştırıcı, Goretzka'nın Galatasaray'ın orta sahasına seviye atlatacağını düşünüyor.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

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Bayern Münih tarafından satış listesine konulan 30 yaşındaki oyuncu için gözden çıkarılan bonservis bedeli 10 milyon Euro'nun üzerinde. Yıllık maaş olarak da net 5 milyon Euro düşünülüyor.

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