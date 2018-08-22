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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden itibaren VAR'ın kullanılacağı iddia edildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.08.2018 19:39 | Son Güncelleme

Video Asistan Hakem siteminin, daha önce bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı açıklanmasına rağmen çeyrek finalden itibaren denenebileceği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden itibaren VAR'ın kullanılacağı iddia edildi

Video Asistan Hakem (VAR), Şampiyonlar Ligi'nde de kullanılmaya başlanıyor.

Daha önce Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda devreye sokulan ve futbol camiasının memnun kaldığı sistem, UEFA Başkanı Ceferin tarafından bu sezon kullanılmayacağı açıklanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakalarından itibaren denenecek.

Kura çekiminde resmileşecek

İngiliz The Times'ın iddiasına göre sistemin kullanılacağı haberi, Devler Ligi gruplarının 30 Ağustos'ta belirleneceği kura çekiminde resmiyet kazanacak.

(Yeni Şafak)

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Şampiyonlar Ligi VAR

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