Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden itibaren VAR'ın kullanılacağı iddia edildi

Video Asistan Hakem (VAR), Şampiyonlar Ligi'nde de kullanılmaya başlanıyor.

Daha önce Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda devreye sokulan ve futbol camiasının memnun kaldığı sistem, UEFA Başkanı Ceferin tarafından bu sezon kullanılmayacağı açıklanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakalarından itibaren denenecek.

Kura çekiminde resmileşecek

İngiliz The Times'ın iddiasına göre sistemin kullanılacağı haberi, Devler Ligi gruplarının 30 Ağustos'ta belirleneceği kura çekiminde resmiyet kazanacak.

(Yeni Şafak)





