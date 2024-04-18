Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! Kaleci bile gol attı ama yetmedi... Arda Güler'li Real Madrid yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final son maçlarında Bayern Münih-Arsenal ile, Manchster City ise Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Dev maçların ilkinde Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz devi Arsenal'i konuk etti. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada tek gol çıkarken kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Bayern Münih oldu.

BAYERN MÜNİH HATA YAPMADI

63'ncü dakikada Joshua Kimmich'in golüyle rakibini mağlup eden Alman devi toplam skorda 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

DEV MAÇA 120 DAKİKA YETMEDİ

Gecenin bir diğer maçında ise Manchester City sahasında zorlu rakibi Real Madrid'i ağırladı. İlk ayağı 3-3 tamamlanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlanırken mücadele uzatma dakikalarına gitti ancak bu bölümde de kazanan çıkmadı. Konuk ekibin golü 12. dakikada Rodrygo'dan geldi. City'nin golünü ise 76'da De Bruyne attı.

ARDA GÜLER KULÜBEDE TAMAMLADI

Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarıyla kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Real Madrid oldu ve İspanyol devi yarı finale adını yazdırmayı başardı.

EDERSON DA TOPUN BAŞINA GEÇTİ

Penaltı atışlarında Manchester City kalecisi Ederson'un da penaltı kullanması gecenin en çok konuşulan olaylarından oldu. Ederson şık vuruşunda topu ağlarla buluşturmayı başardı.





