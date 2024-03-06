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Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: PSG ve Bayern Münih çeyrek finalde! Mbappe'nin ağları delen şutu...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.03.2024 11:09
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu. PSG, Real Sociedad karşısında hata yapmazken, Kylian Mbappe maçın 15. dakikasındaki şutuyla ağları deldi. Bayern Münih ise ilk maçta 1-0 yenildiği Lazio karşısında geri döndü. Manuel Neuer'in tarihe geçtiği gecede, Harry Kane ise rekor egale etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde dün gece çeyrek finale çıkan ilk takımlar belli oldu. Dün oynanan iki maç sonucu PSG ve Bayern Münih, son 16 turunu geride bırakarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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BAYERN GERİ DÖNDÜ!

Lazio'yla turun ilk bacağında karşılaşan Bayern Münih sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Allianz Arena'da oynanan serinin ikinci maçında Bayern Münih, Lazio'yu 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Bayern Münih'in gollerini 9. ve 66. dakikada Harry Kane’in, 45+2. dakikada da Thomas Müller attı.

Maça damgasını vuran Harry Kane bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkı yapan oyuncu oldu. 6 gol ve 3 asistle turnuvaya devam eden Kane turnuva kariyerinde ulaştığı en yüksek skorları egale etmeyi başardı.

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NEUER, CASILLAS'IN REKORUNA ORTAK OLDU

Alman file bekçisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 136 maçın 57'sinde gol yemeyerek kalesini en fazla gole kapatan kaleci Iker Casillas'ın rekorunu egale etti.

Manuel Neuer (57)
Iker Casillas (57)
Gianluigi Buffon (52)

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PSG ZORLANMADI

Paris Saint-Germain gecenin ikinci maçında, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Real Sociedad ile karşılaştı. Hata yapmayan Fransız ekibi 15 ve 56. dakikalarda süper yıldızı Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-1'lik skorla ayrıldı. Real Sociedad’ın tek golü 89. dakikada Mikel Merino’dan geldi. Bu sonuçla Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

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MBAPPAE AĞLARI DELDİ

Adı bir dönemdir Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe, Sociedad maçının 15. dakikasında sol çaprazdan plase bir şutla golü buldu. Gol sonrası ağların hasar aldığı görüldü.

Gol sonrası kısa bir süre oyun durakladı. Olay sonrası sosyal medyanın gündemi Mbappe'nin ağları delmesi oldu.


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