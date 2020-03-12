Şampiyonlar Ligi'nde dev maçlar ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşılacak olan Manchester City - Real Madrid ve Juventus - Lyon maçı ertelendi.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüslü bir oyuncu tespit edilmesi ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.

Real Madrid'in sahasında oynanan ilk ayak karşılaşmasını Manchester City, 2-1'lik skorla kazanmıştı.