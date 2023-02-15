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Şampiyonlar Ligi'nde duygusal an! Türkiye'de yaşanan deprem felaketini unutmadılar

15.02.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ve Milan-Tottenham maçları öncesi Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde duygusal an! Türkiye'de yaşanan deprem felaketini unutmadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Milan-Tottenham, Paris Saint Germain-Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Türkiye’de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

TÜRKÇE VE ARAPÇA OLARAK "YANINIZDAYIZ"

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Öte yandan karşılaşmalardan önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, Parc des Princes'te konuk olduğu Fransa ekibi PSG'yi 53. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 yendi. Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

PSG formasıyla 16 yaş 343 günlükken sahaya çıkan Fransız futbolcu Warren Zaire-Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

Günün diğer maçında İtalya'nın Milan takımı, San Siro Stadı'nda ağırladığı İngiltere ekibi Tottenham'ı 7. dakikada Brahim Diaz'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Bu iki eşleşmede çeyrek finale kalan takımlar, 8 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarıyla belirlenecek.

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