Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Ajax, teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi!

Hollanda Eredivisie Ligi'nde alışık olmadığı biçimde istikrarsız giden Ajax'ta, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı aldığı ağır mağlubiyetin ardından taşlar yerinden oynadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Hollanda ekibinde son dönemde kötü gidişatın faturası teknik direktör John Heitinga'ya kesildi. Ajax, Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdığını açıkladı.

KÖTÜ GİDİŞAT SONUNU GETİRDİ!

Hollanda Eredivisie'de ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ajax sezona kötü bir performansla başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Inter, Marsilya, Chelsea'ye kaybeden Hollanda devi, Galatasaray maçını bir çıkış olarak görüyordu. Galatasaray'a karşı Johan Cruijff Arenada oynadığı karşılaşmadan da farklı mağlubiyet gelince yönetim çözüm yolunu ayrılıkta buldu ve Heitinga'nın görevine son verdi.