Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Ajax, teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadığı müsabakadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Hollanda ekibi Ajax'ta taşlar yerinden oynadı. Yönetim teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

Hollanda Eredivisie Ligi'nde alışık olmadığı biçimde istikrarsız giden Ajax'ta, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı aldığı ağır mağlubiyetin ardından taşlar yerinden oynadı.

Hollanda ekibinde son dönemde kötü gidişatın faturası teknik direktör John Heitinga'ya kesildi. Ajax, Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Hollanda Eredivisie'de ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ajax sezona kötü bir performansla başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Inter, Marsilya, Chelsea'ye kaybeden Hollanda devi, Galatasaray maçını bir çıkış olarak görüyordu. Galatasaray'a karşı Johan Cruijff Arenada oynadığı karşılaşmadan da farklı mağlubiyet gelince yönetim çözüm yolunu ayrılıkta buldu ve Heitinga'nın görevine son verdi.

