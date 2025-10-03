Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kaybeden Liverpool'da Arne Slot Barış Alper Yılmaz ve hakeme fena yüklendi! Slot unutamıyor...

Şampiyonlar Ligi’nin 2.haftasında Galatasaray’a 1-0 kaybeden Liverpool’da deneyimli teknik adam Arne Slot, hakeme sert eleştiriler yaptı. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın kazandığı penaltıya sert ifadeler kullandı. İşte sözleri…

‘‘SANKİ HAYATININ EN KÖTÜ DARBESİNİ ALMIŞ GİBİ…’’

Arne Slot, "Ekitike kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda omuzundan 2-3 kez çekiliyor ama oyuncularımızın çoğunun yaptığı gibi ayakta kalmak için her şeyi yapıyor. Bir dakika sonra, rakip oyuncu sanki hayatının en kötü darbesini almış gibi yere düşüyor, hakem de buna penaltı veriyor." dedi.

‘‘SONUCA ÇOK YAKINDIK…’’

Arne Slot, "Son saniyeye kadar sonuç almak için çabalayan bir takım gördüm. Crystal Palace'a kıyasla Galatasaray'a karşı ikinci topları çok daha fazla kazandık. Sonuca çok yakındık. Farklar çok azdı." ifadelerini kullandı.

‘‘AKILLI OLSAK DA OLMASAK DA…’’

Slot, "Yine de bu sonuçları hakemlere bağlayamayız. Daha iyi olmalıyız ve bunu yapmak için çalışacağız. Akıllı olsak da olmasak da, şanslı olsak da olmasak da, bu seviyede daha fazlasını ortaya koymalıyız." Diyerek sözlerini noktaladı.