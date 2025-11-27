Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 5'inci hafta maçları dün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Bol gollü geçen gecede toplam 42 gol atıldı.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU TOTTENHAM'I 5-3 İLE GEÇTİ

Geçen senenin şampiyonu PSG kendi evinde oynadığı Tottenham maçından 5-3'lük galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti ve haftayı ikinci sırada kapattı. Tottenham ise 8 puanla 16'ıncı sırada yer aldı.

MBAPPE 7 DAKİKADA HAT-TRİCK YAPTI

Bir diğer gollü maçta ise Real Madrid'in yıldızı Mbappe geceye damga vurdu. Olympiakos deplasmanında 1-0 geriye düşen Real Madrid, Mbappe'nin 7 dakikada yaptığı hat-trick ile geri döndü. Milli yıldızımız Arda Güler Mbappe'nin ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

ARDA - MBAPPE UYUMU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE SÜRDÜ

Arda Güler bu sezon Mbappe'ye sekizinci asistini yaparken, iki yıldız arasındaki uyum dikkatlerden kaçmadı. Maçın ardından İspanyol basını yıldız futbolcumuz Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

LİVERPOOL AĞIR YARALI

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 21 puanla birinci bitiren Liverpool, bu sezon istediği performansı gösteremedi. İngiliz devi dün de evinde ağır yara aldı. Liverpool, Hollanda temsilcisi PSV'ye 4-1'lik skorla boyun eğdi. Ağır mağlubiyet Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot'un da takımdaki geleceğinin sorgulanmasını beraberinde getirdi.

LİDERLİK MAÇINDA ARSENAL GALİP

Öte yandan dün gecenin önemli maçlarından biri de Londra'da oynandı. 12 puanla birinci ve ikinci sırayı paylaşan Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Arsenal bu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, 15 puanla birinci sıraya yerleşti. 12 puanda kalan Bayern Münih ise PSG'nin ardından üçüncü sırada bulunuyor.

GALATASARAY'I ÜZEN TABLO! SEKİZİNCİ İLE PUAN FARKI 1

Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir grafik yakalayan temsilcimiz Galatasaray ise salı günü Royale Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybetti. Galatasaray 9 Aralık'ta Fransa'da Monaco ile oynayacağı maç öncesi 14'üncü sırada yer alıyor. 9 puanı bulunan Galatasaray, sekizinci sırada bulunan Sporting Lizbon'un 1 puan gerisinde yer alıyor.

5'inci hafta sonunda Şampiyonlar Ligi'nde oluşan puan durumu şu şekilde:

