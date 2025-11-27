SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti

Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftası dün oynanan maçlarla tamamlandı. Toplam 42 golün atıldığı gecede Real Madrid, Olympiakos'u 4-3'lük skorla geçti. Mbappe'nin 7 dakikada hat-trick yaptığı maçta Arda Güler de bir asistle oynadı. Milli yıldızımız bu sezon Mbappe'ye sekizinci asistini yaparken, ikili arasındaki uyum dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Liverpool evinde PSV'ye 4-1 yenilerek ağır yara aldı. Galatasaray 14'üncü sırada kendisine yer buldu. Sekizinci sırayla arasındaki puan farkı ise 1.

Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti
Melih Kadir Yılmaz

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 5'inci hafta maçları dün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Bol gollü geçen gecede toplam 42 gol atıldı.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU TOTTENHAM'I 5-3 İLE GEÇTİ

Geçen senenin şampiyonu PSG kendi evinde oynadığı Tottenham maçından 5-3'lük galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti ve haftayı ikinci sırada kapattı. Tottenham ise 8 puanla 16'ıncı sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti 1

MBAPPE 7 DAKİKADA HAT-TRİCK YAPTI

Bir diğer gollü maçta ise Real Madrid'in yıldızı Mbappe geceye damga vurdu. Olympiakos deplasmanında 1-0 geriye düşen Real Madrid, Mbappe'nin 7 dakikada yaptığı hat-trick ile geri döndü. Milli yıldızımız Arda Güler Mbappe'nin ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti 2

ARDA - MBAPPE UYUMU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE SÜRDÜ

Arda Güler bu sezon Mbappe'ye sekizinci asistini yaparken, iki yıldız arasındaki uyum dikkatlerden kaçmadı. Maçın ardından İspanyol basını yıldız futbolcumuz Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

Şampiyonlar Ligi nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti 3

LİVERPOOL AĞIR YARALI

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 21 puanla birinci bitiren Liverpool, bu sezon istediği performansı gösteremedi. İngiliz devi dün de evinde ağır yara aldı. Liverpool, Hollanda temsilcisi PSV'ye 4-1'lik skorla boyun eğdi. Ağır mağlubiyet Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot'un da takımdaki geleceğinin sorgulanmasını beraberinde getirdi.

Şampiyonlar Ligi nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti 4

LİDERLİK MAÇINDA ARSENAL GALİP

Öte yandan dün gecenin önemli maçlarından biri de Londra'da oynandı. 12 puanla birinci ve ikinci sırayı paylaşan Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Arsenal bu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, 15 puanla birinci sıraya yerleşti. 12 puanda kalan Bayern Münih ise PSG'nin ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti 5

GALATASARAY'I ÜZEN TABLO! SEKİZİNCİ İLE PUAN FARKI 1

Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir grafik yakalayan temsilcimiz Galatasaray ise salı günü Royale Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybetti. Galatasaray 9 Aralık'ta Fransa'da Monaco ile oynayacağı maç öncesi 14'üncü sırada yer alıyor. 9 puanı bulunan Galatasaray, sekizinci sırada bulunan Sporting Lizbon'un 1 puan gerisinde yer alıyor.

5'inci hafta sonunda Şampiyonlar Ligi'nde oluşan puan durumu şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti 6

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi kadro krizi! G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi kadro krizi!
Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Arda Güler galatasaray mbappe real madrid şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.