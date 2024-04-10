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Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Real Madrid-City ve Arsenal-Bayern Münih düellolarında toplamda 10 gol çıktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.04.2024 00:07
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. Real Madrid ile Manchester City 3-3 berabere kalırken, Arsenal ile Bayern Münih de 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Real Madrid-City ve Arsenal-Bayern Münih düellolarında toplamda 10 gol çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde adına yakışır maçlar oynandı. Real Madrid-City ve Arsenal-Bayern Münih maçında toplamda 10 gol çıktı.

İSPANYA'DA NEFES KESEN MAÇ

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İki takımın da öne geçip skoru koruyamadığı mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. İspanyol devinde milli oyuncu Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı. Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 17 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.

BAYERN'İN ADI YETTİ

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Almanya'da kabus gibi bir sezon geçiren Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi arenasında tecrübesini konuşturdu. Arsenal deplasmanından 2-2'lik eşitlikle dönen Bayern, Almanya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

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