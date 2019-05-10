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Şampiyonlar Ligi'nde kafaları karıştıran olay

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

Normal şartlarda dört takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiltere, kulüplerinin müthiş performansı sonrası kafaları karıştırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-19 sezonu, İngiliz takımları arasında oynanacak final müsabakalarına sahne olacak.

İngiliz kulüplerinden müthiş performans

Devler Ligi'nde Tottenham ile Liverpool karşı karşıya gelirken, UEFA'da Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşacak.

Devler Ligi'nde Tottenham ile Liverpool karşı karşıya gelirken, UEFA'da Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşacak.

Durum böyle olunca İngiltere'nin gelecek sezonda kaç takımla Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı sorusu akıllara geldi.

Durum böyle olunca İngiltere'nin gelecek sezonda kaç takımla Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı sorusu akıllara geldi.

Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan takımlar Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ediyorlar.

Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan takımlar Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ediyorlar.

İşte merak edilen sorunun cevabı... Liverpool ile Tottenham an itibariyle Premier Lig'de ilk 4 içerisinde yer alıyor.

İşte merak edilen sorunun cevabı... Liverpool ile Tottenham an itibariyle Premier Lig'de ilk 4 içerisinde yer alıyor.

Peki bu takımlar, kendi liglerinde doğrudan katılım biletini elde ederse ne olacak, Şampiyonlar Ligi'ne kim katılacak.

Peki bu takımlar, kendi liglerinde doğrudan katılım biletini elde ederse ne olacak, Şampiyonlar Ligi'ne kim katılacak.

Tottenham'ın 4. sırayı kaybetmesi için Arsenal'in Burnley deplasmanında farklı kazanması ve Tottenham'ın da Everton'a farklı kaybetmesi gerekiyor. Aradaki gol averajı ise 8...

Tottenham'ın 4. sırayı kaybetmesi için Arsenal'in Burnley deplasmanında farklı kazanması ve Tottenham'ın da Everton'a farklı kaybetmesi gerekiyor. Aradaki gol averajı ise 8...

Tottenham Premier Lig'i ilk 4'te tamamlarsa dev kupayı kim kazanırsa kazansın, Devler Ligi bileti almış olacağı için direkt katılım hakkı UEFA sıralamasında 11. sırada yer alan Avusturya Ligi şampiyonuna verilecek.

Tottenham Premier Lig'i ilk 4'te tamamlarsa dev kupayı kim kazanırsa kazansın, Devler Ligi bileti almış olacağı için direkt katılım hakkı UEFA sıralamasında 11. sırada yer alan Avusturya Ligi şampiyonuna verilecek.

Bu durumda Avusturya'da şampiyon olan Salzburg, yıllardır katılamadığı Devler Ligi biletini direkt olarak elde edecek.

Bu durumda Avusturya'da şampiyon olan Salzburg, yıllardır katılamadığı Devler Ligi biletini direkt olarak elde edecek.

Yıllarca Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turlarında veda eden Avusturya ekibi, bu sezon başı 3. turda Shkendija'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla geçip son maçta Kızılyıldız'la eşleşmişti.

Yıllarca Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turlarında veda eden Avusturya ekibi, bu sezon başı 3. turda Shkendija'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla geçip son maçta Kızılyıldız'la eşleşmişti.

İlk maçta deplasmandan 0-0'lık skorla dönen Salzburg, rövanşta ise 2-2'lik beraberlik sonucu UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.

İlk maçta deplasmandan 0-0'lık skorla dönen Salzburg, rövanşta ise 2-2'lik beraberlik sonucu UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.

Salzburg UEFA'da ise son 16 turunda eşleştiği Napoli'yi evinde 3-1 mağlup etmesine rağmen deplasmanda alınan 3-0'lık skorun dezavantajıyla kupa dışında kalmıştı.

Salzburg UEFA'da ise son 16 turunda eşleştiği Napoli'yi evinde 3-1 mağlup etmesine rağmen deplasmanda alınan 3-0'lık skorun dezavantajıyla kupa dışında kalmıştı.
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