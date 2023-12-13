SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

13.12.2023 00:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Gruptan çıkabilmek için tek çaresinin kazanmak olduğu mücadeleye çıkan sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun diğer maçında Bayern Münih Manchester United'ı devirince, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleye iki takım için de gruptan çıkma adına hayati bir önem taşıyordu. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray, Bayern Münih'in kazanmasıyla birlikte grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne düştü.

TETE NET KAÇIRDI

6c6813c2-0261-4a2e-b457-d35c6f91e528

Maçın 14'üncü dakikasında Angelino sol kanattan arka direğe ortaladı, Tete kafayı vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

KOPENHAG ÖNE GEÇTİ

Screenshot_1

Kopenhag kısa paslarla çıktı, kale dibinde Lerager ayak içiyle dokundu ve skoru 1-0'a getirdi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEKLER

9faa58bc7e2b59cea296f9d3c8ff6e17

Kopenhag'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in de Manchester United'ı deplasmanda yenmesiyle birlikte grubu 3. sırada tamamladı. Galatasaray mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GRUPTA PUAN DURUMU BU ŞEKİLDE SONUÇLANDI

Bayern Münih - 16 P
Kopenhag - 8 P
Galatasaray - 5 P
Manchester United - 4 P

SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU

ed03779d-4fe2-45b6-9b1d-579a9a3c6cfd

Galatasaray'da sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Kopenhag maçıyla formasına kavuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçlarında forma giyememişti.

Teknik direktör Okan Buruk, tedavisi tamamlanan Sanchez'e Kopenhag maçında ilk 11'de görev verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Hakim Ziyech ise maça yedekler arasında başladı.

TEK ŞART GALİBİYETTİ

galatasaraydan-24-maclik-rekor-if2s

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyordu.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracaktı.

HEM TUR HEM PARA GİTTİ

Screenshot_5

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacaktı.

314. AVRUPA MÜCADELESİ

galatasaray-sampiyonlar-liginde-son-16ya-nasil-yukselir-iste-tum-ihtimaller-1702366490976

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olan Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.

GENÇLİK LİGİ MAÇINI 6-0 KAYBETTİ

Screenshot_1

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan maçta Kopenhag'a 6-0 yenildi.

Kopenhag'daki Valby Stadı'nda oynanan maçta Danimarka ekibinin gollerini Bidstrup, Tchicamboud (2), Chiakha, Nemeth ve Risnaes attı.

Galatasaray'ın üçüncü bitirdiği grubu Kopenhag lider tamamladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı!
Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkanlar belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkanlar belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Kopenhag galatasaray şampiyonlar ligi UEFA ligi süper li devam edecek maçın
En Çok Okunan Haberler
Kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kapıdan çevirdi

Kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kapıdan çevirdi

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor

İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!

37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor!

37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.