Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleye iki takım için de gruptan çıkma adına hayati bir önem taşıyordu. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray, Bayern Münih'in kazanmasıyla birlikte grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne düştü.

TETE NET KAÇIRDI

Maçın 14'üncü dakikasında Angelino sol kanattan arka direğe ortaladı, Tete kafayı vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

KOPENHAG ÖNE GEÇTİ

Kopenhag kısa paslarla çıktı, kale dibinde Lerager ayak içiyle dokundu ve skoru 1-0'a getirdi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEKLER

Kopenhag'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in de Manchester United'ı deplasmanda yenmesiyle birlikte grubu 3. sırada tamamladı. Galatasaray mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GRUPTA PUAN DURUMU BU ŞEKİLDE SONUÇLANDI

Bayern Münih - 16 P

Kopenhag - 8 P

Galatasaray - 5 P

Manchester United - 4 P

SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Kopenhag maçıyla formasına kavuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçlarında forma giyememişti.

Teknik direktör Okan Buruk, tedavisi tamamlanan Sanchez'e Kopenhag maçında ilk 11'de görev verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Hakim Ziyech ise maça yedekler arasında başladı.

TEK ŞART GALİBİYETTİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyordu.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracaktı.

HEM TUR HEM PARA GİTTİ

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacaktı.

314. AVRUPA MÜCADELESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olan Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.

GENÇLİK LİGİ MAÇINI 6-0 KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan maçta Kopenhag'a 6-0 yenildi.

Kopenhag'daki Valby Stadı'nda oynanan maçta Danimarka ekibinin gollerini Bidstrup, Tchicamboud (2), Chiakha, Nemeth ve Risnaes attı.

Galatasaray'ın üçüncü bitirdiği grubu Kopenhag lider tamamladı.





