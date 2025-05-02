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Şampiyonlar Ligi'nde olmaz denen olmak üzere! Tarihte bir ilk... Eğer Manchester United veya Tottenham kupayı alırsa...

UEFA Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması halinde tarihi bir senaryo gerçekleşecek. İki ekipten biri finale çıkarsa kupanın bir İngiliz ekibine gideceği kesinleşecek ve Devler Ligi tarihinde ilk kez bir ülkenin 6 takımla turnuvada yer alacak. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde olmaz denen olmak üzere! Tarihte bir ilk... Eğer Manchester United veya Tottenham kupayı alırsa...
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda tarihi bir senaryo gerçekleşebilir. UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmelerinde ilk maçların tamamlanmasının ardından İngiltere Premier League ekiplerinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne bir takım daha gönderme ihtimali doğdu.

FİNAL İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

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Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham rakiplerini farklı mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Tottenham ise sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla yendi.

Manchester United ve Tottenham'ın finale yükselmesiyle birlikte Avrupa Ligi kupasını İngiliz ekiplerinin kazanacağı da kesinleşecek.

TARİHTE BİR İLK

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Bu durumda ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne artı bir takım daha gönderecek olan İngiltere, Devler Ligi tarihinde ilk kez bir ülkenin 6 takımla turnuvada yer almasını sağlayacak.

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Devler Ligi İngiltere UEFA son dakika şampiyonlar ligi
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