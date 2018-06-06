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Şampiyonlar Ligi'nde prim sistemi değişti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 06.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonunda takımlara dağıtılacak primlerdeki değişiklikleri açıkladı. Peki gruplara doğrudan katılacak olan Galatasaray ne kadar kazanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde prim sistemi değişti!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonu Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacağı aşamalarda gelirler artırıldı.

Ligde sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turunu geçmek zorunda. Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon grup aşamasına kalan her takım 15,25 milyon Euro kazanacak. Bu rakam 2017-2018 sezonunda 12,7 milyon Euro olarak belirlenmişti. Gruplarda kazanılacak her maç için takımlara 2,7 milyon Euro ödenecek. Beraberlik halinde ise 900 bin Euro ödeme yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan her takıma ekstra 9,5 milyon Euro’luk ödeme yapılacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 66,25 milyon Euro'nun sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon bu rakam 47,7 milyon Euro'ydu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ GELİR DAĞILIMI

Gruplara kalma: 15,25 milyon Euro (Geçen sezon 12,7 milyon Euro)

Son 16 turuna kalma: 9,5 milyon Euro (Geçen sezon 6 milyon Euro)

Çeyrek finale kalma: 10,5 milyon Euro (Geçen sezon 6,5 milyon Euro)

Yarı finale kalma: 12 milyon Euro (Geçen sezon 7,5 milyon Euro)

Finale kalma: 15 milyon Euro (Geçen sezon 15 milyon Euro)

Şampiyonluk: 15 milyon Euro + 4 milyon Euro (Geçen sezon 15 milyon Euro)

(NTV)

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Galatasaray

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