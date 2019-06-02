Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi kadrosu açıklandı

Liverpool'dan Alisson Becker, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Georginio Wijnaldum ve Sadio Mane'nin girdiği kadroya, Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo, Manchester City'den Kevin De Bruyne ile Raheem Sterling gibi isimler seçildi.

Thomas Schaaf, David Moyes, Raul Gonzalez, Gareth Southgate, Roberto Martinez, Peter Rudbaek, Packie Bonner, Michael O'Neill ve Gines Melendez'den oluşan UEFA'nın teknik gözlemcilerinin seçimleriyle belirlenen sezonun kadrosundaki futbolcular şöyle:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jan Vertonghen (Tottenham)

Orta saha: Moussa Sissoko (Tottenham), Hakim Ziyech, David Neres, Frenkie de Jong (Ajax), Kevin De Bruyne, Raheem Sterling (Manchester City), Tanguy Ndombele (Lyon), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Dusan Tadic (Ajax), Sadio Mane (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lucas Moura (Tottenham).



