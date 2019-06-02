Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi kadrosu açıklandı

Liverpool'dan Alisson Becker, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Georginio Wijnaldum ve Sadio Mane'nin girdiği kadroya, Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo, Manchester City'den Kevin De Bruyne ile Raheem Sterling gibi isimler seçildi.
Thomas Schaaf, David Moyes, Raul Gonzalez, Gareth Southgate, Roberto Martinez, Peter Rudbaek, Packie Bonner, Michael O'Neill ve Gines Melendez'den oluşan UEFA'nın teknik gözlemcilerinin seçimleriyle belirlenen sezonun kadrosundaki futbolcular şöyle:
Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Defans: Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax), Jan Vertonghen (Tottenham)
Orta saha: Moussa Sissoko (Tottenham), Hakim Ziyech, David Neres, Frenkie de Jong (Ajax), Kevin De Bruyne, Raheem Sterling (Manchester City), Tanguy Ndombele (Lyon), Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Dusan Tadic (Ajax), Sadio Mane (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lucas Moura (Tottenham).
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması
Şampiyona coşkulu karşılama
Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia
Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta
'Bu değişimi hep beraber sağlayabiliriz'
Yeni başkan Nihat Özdemir
Galatasaray'dan transfer görüşmesi
Fenerbahçe'ye transfer şoku!
Feghouli'den Fatih Terim itirafı
Rodallega yıllık ücretinde diretiyor
Mesut Yaylı'ya 1 Lig'den talip var
Tahkim'den F.Bahçe'ye kötü haber
Yeni başkan Osman Taş
Ozan Kabak'tan kalma sinyali
Inter'de bir dönem sona erdi
Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum