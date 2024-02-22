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Şampiyonlar Ligi'nde son dakika golü! Porto, Arsenal'i 90+4'te yıktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.02.2024 01:10 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kalırken, Porto son dakika golüyle Arsenal'i 1-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde son dakika golü! Porto, Arsenal'i 90+4'te yıktı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla devam etti.

İtalyan temsilcisi Napoli'nin İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırladığı maçta ilk golü 60. dakikada konuk takım adına Robert Lewandowski kaydetti.

Napoli'nin 75. dakikada Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile beraberliği sağladığı mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 16 yaş 223 günle turnuvanın eleme aşaması maçlarında forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Gecenin diğer maçında ise Portekiz temsilcisi Porto, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Arsenal'i 90+4. dakikada Galeno'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

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