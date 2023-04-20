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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

20.04.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşma ile sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından yarı finalde Milan-Inter, Real Madrid-Manchester City eşleşmeleri oluştu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, oynanan iki karşılaşma ile tamamladı. Inter, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı konuk etti. İtalyan ekibi, sahasında Benfica ile 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Inter'in gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Joaquin Correa kaydederken; Benfica'nın gollerini Fredrik Aursnes, Antonio Silva ve Petar Musa attı. Inter, yarı finalde bir diğer İtalyan ekibi Milan ile eşleşti.

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MANCHESTER CITY DEPLASMANDAN İSTEDİĞİNİ ALDI

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Bayern Münih, deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Manchester City'i ağırladı. City, 57'nci dakikada Erling Haaland ile öne geçerken; Bayern Münih bu gole 83'üncü dakikada Joshua Kimmich'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve City, adını yarı finale yazdırdı. İngiliz ekibi, 37'nci dakikada Erling Haaland ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Manchester City'nin yarı finaldeki rakibi ise Real Madrid oldu.

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