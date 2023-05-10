Şampiyonlar Ligi'ndeki İtalyan derbisinde kazanan Inter! Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş asist

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağında iki İtalyan takımı, Milan ile Inter karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Inter oldu.

Inter'in golleri 8. dakikada Dzeko ve 10. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ASİST!

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 8. dakikada Dzeko'nun golünde müthiş bir asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornere gelişine vuran Edin Dzeko topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 31'inci dakikasında Milan ceza sahasında topla buluşan Inter'in yıldızı Martinez, Simon Kjaer ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti.

RÖVANŞ 16 MAYIS'TA

Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs Salı günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.

OKAN BURUK VE EKİBİ STATTA

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve sportif direktör Cenk Ergün, San Siro'da oynanan Milan-Inter derbisini tribünden takip etti.

