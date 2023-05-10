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Şampiyonlar Ligi'ndeki İtalyan derbisinde kazanan Inter! Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş asist

10.05.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantajı cebine koymayı başardı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'ndeki İtalyan derbisinde kazanan Inter! Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş asist
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağında iki İtalyan takımı, Milan ile Inter karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Inter oldu.

Inter'in golleri 8. dakikada Dzeko ve 10. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ASİST!

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Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 8. dakikada Dzeko'nun golünde müthiş bir asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornere gelişine vuran Edin Dzeko topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

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Karşılaşmanın 31'inci dakikasında Milan ceza sahasında topla buluşan Inter'in yıldızı Martinez, Simon Kjaer ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti.

RÖVANŞ 16 MAYIS'TA

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Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs Salı günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.

OKAN BURUK VE EKİBİ STATTA

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve sportif direktör Cenk Ergün, San Siro'da oynanan Milan-Inter derbisini tribünden takip etti.

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