Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçını bilmişti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray için yeni kehanet!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın Liverpool galibiyetini önceden tahmin ederek gündeme oturmuştu. Hacıosmanoğlu şimdi de daha büyük bir iddia ortaya attı. Başkan, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’yi deplasmanda yeneceğini söyledi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor’a yaptığı özel açıklamalarla futbol gündemine damga vurdu. Galatasaray’ın Liverpool karşısında alacağı galibiyeti 15 gün öncesinden doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Hacıosmanoğlu, şimdi de daha iddialı bir öngörüde bulundu.

GALATASARAY İÇİN YENİ KEHANET

Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynayacağı karşılaşmada sürpriz bir sonuca imza atacağını söyledi. Başkan, “Galatasaray, Manchester City’yi deplasmanda yenecek. Liverpool eski Liverpool değildi, City de yenilmez değil” ifadelerini kullandı.

TAHMİNLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Liverpool maçı öncesi yaptığı öngörünün gerçekleşmesiyle taraftarların takdirini kazanan Hacıosmanoğlu’nun yeni sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, TFF Başkanı’nın tahminlerinin “uğurlu” olup olmayacağını tartışmaya başladı.

Galatasaray’ın devler sahnesinde İngiliz devlerine karşı sergileyeceği performans, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

