Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç! Barcelona Benfica'yı 90+6. dakikada yıktı... Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadelede tam 9 gol atılırken kazanan 5-4'lük skorla Barcelona oldu.

Benfica, henüz ikinci dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Barcelona'da Robert Lewandowski, 13. dakikada kullandığı penaltıda skoru 1-1 yaptı. Benfica'da ilk golü atan Pavlidis, 22'de ve 30. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve Portekiz temsilcisi soyunma odasına 3-1 önde gitti. Barcelona, 64. dakikada Raphinha ile 3-2'yi buldu. Benfica, bu golden 4 dakika sonra, 68. dakikada Ronald Araujo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

GALİBİYET 90+6'DA GELDİ

Barcelona, 78'de Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle durumu 4-3 yaptı ve umutlandı. Katalan ekibi, Eric Garcia'nın 86. dakikada attığı golle 4-4'ü buldu. Barcelona, Raphinha'nın 90+6'daki golüyle maçı 5-4 kazandı.

MİLLİLER İLK 11'DE BAŞLADI

Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 71, Orkun 80 dakika sahada kaldı.