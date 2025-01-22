SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç! Barcelona Benfica'yı 90+6. dakikada yıktı... Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç! Barcelona Benfica'yı 90+6. dakikada yıktı... Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.01.2025 09:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Benfica ile Barcelona karşı karşıya gelirken 9 golün atıldığı mücadelede kazanan 5-4'lük skorla Barcelona oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç! Barcelona Benfica'yı 90+6. dakikada yıktı... Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadelede tam 9 gol atılırken kazanan 5-4'lük skorla Barcelona oldu.

Benfica, henüz ikinci dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Barcelona'da Robert Lewandowski, 13. dakikada kullandığı penaltıda skoru 1-1 yaptı. Benfica'da ilk golü atan Pavlidis, 22'de ve 30. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve Portekiz temsilcisi soyunma odasına 3-1 önde gitti. Barcelona, 64. dakikada Raphinha ile 3-2'yi buldu. Benfica, bu golden 4 dakika sonra, 68. dakikada Ronald Araujo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

GALİBİYET 90+6'DA GELDİ

599x399

Barcelona, 78'de Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle durumu 4-3 yaptı ve umutlandı. Katalan ekibi, Eric Garcia'nın 86. dakikada attığı golle 4-4'ü buldu. Barcelona, Raphinha'nın 90+6'daki golüyle maçı 5-4 kazandı.

MİLLİLER İLK 11'DE BAŞLADI

kerem-akturkoglu-barcelona-karsisinda

Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 71, Orkun 80 dakika sahada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu son dakika barcelona benfica şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Her şey 2 dakikada oldu! Nuri Şahin kader maçında kabusu yaşadı

Her şey 2 dakikada oldu! Nuri Şahin kader maçında kabusu yaşadı

Osimhen'den takım arkadaşları hakkında çarpıcı itiraf!

Osimhen'den takım arkadaşları hakkında çarpıcı itiraf!

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Okan Buruk, transfer dönemi için net konuştu! Tek tek mevki verdi...

Okan Buruk, transfer dönemi için net konuştu! Tek tek mevki verdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.