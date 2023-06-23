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Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti! Önümüzdeki sezon için tüm planlar iptal oldu...

23.06.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Ülke Puanı klasmanında geçen sezonu 12. sırada noktalayan Türkiye, 2023-24 sezonu macerasına 26,6 puanla 13. sıradan başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için ilk 10'a girmek şart olurken, 11. sıranın önemi kalmadı ve tüm hesaplar değişti.

Türkiye, son 5 sezonluk performansın değerlendirmeye alındığı klasmanda 2018-19 sezonunda 5.5 puan, 2019-20'de 5 puan, 2020-21'de 3.1 puan, 2021-22'de 6.7 puan ve 2022-23'te 11.8 puan toplamıştı.

Bu çerçevede toplamda 32.1 puana ulaşan Türkiye, geride bıraktığımız sezonu 12. sırada bitirdi.

Yeni sezonla birlikte tüm ülkelerin 2018-19 sezonu performansı devre dışı kaldı

Türkiye böylece yeni klasmana 26,6 puanla 13. sırada başlayacak.

ÖNCELİKLİ HEDEF İLK 10

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Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için klasmanda mutlaka ilk 10'a girmek gerekiyor.

Bu sezona dek Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan takımın, kendi yerel liginde de devler ligi bileti alması halinde 11. ülkenin şampiyonuna direkt katılım hakkı veriliyordu.

Yeni formatla birlikte önümüzdeki sezondan itibaren bu uygulama kaldırılıyor.

Bundan sonra böyle bir durum yaşanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak takımlar içinde en iyi katsayıya sahip şampiyon takım, direkt gruplara kalacak.

Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonunun, kendi liginde de devler ligi vizesi alması halinde, eleme oynayacak tüm takımlar içinde (Lig 2, 3 ve 4'üncüleri de dahil) en iyi katsayıya sahip takıma grupların yolu direkt açılacak.

Bu sebeple de Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmesi için mutlaka ilk 10'a girmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN HANDİKABI TAKIM SAYISININ 4'E DÜŞMESİ

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Yeni sezon klasmanına bakıldığında, Türkiye'nin ilk 10 hedefindeki rakipleri olarak Ukrayna, Sırbistan, İsviçre, Avusturya ve İskoçya dikkati çekiyor.

Söz konusu ülkeler UEFA turnuvalarına 5'er takım gönderecek. Türkiye'nin takım sayısı ise bu sezon 4'e indi ve bu durum en büyük handikap olarak öne çıkıyor.

Ülke puanı klasmanında ilk 15 sıradaki ülkelerin puanları ve kupalara katılacak takım sayıları şöyle:

KONFERANS LİGİ TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ OLABİLİR

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Türkiye adına bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor turnuvalara katılıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleriyle, diğer 3 takım ise Konferans Ligi elemeleriyle Avrupa macerasına başlayacak.

Türk takımlarının hepsi, gruplara kalabilmek için 3'er tur geçmek zorunda.

Konferans Ligi elemelerinin telafisi yok. Diğer bir deyişle, bu kulvarda elenen takım Avrupa'ya veda edecek.

Galatasaray ise elenmesi durumunda önce Avrupa Ligi elemelerine, orada da başarılı olamazsa Konferans Ligi elemelerine katılabilecek.

Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların, diğer iki lige göre görece daha zayıf takımlardan oluşması Türkiye adına şans teşkil edebilir.

Nitekim Türkiye, geçen sezon topladığı 59 puanın 31,5'ini Konferans Ligi'nde elde etmiş ve 21. sırada başladığı sezonu 12. sırada bitirmişti.

PUANLAMA NASIL YAPILIYOR ?

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Bir sezonluk ülke puanı hesaplamasında, maçlarda alınan sonuçlara göre takımlar puan topluyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin ön elemelerindeki her galibiyette 1'er puan alan takımlar, beraberlik halinde 0,5 puan kazanıyor.

Grup aşamasında ise takımlar, her üç turnuvada da galibiyette 2, beraberlikte ise 1 puanı hanesine yazdırıyor.

BAŞARI GELDİKÇE BONUS PUANLAR DEVREYE GİRİYOR

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Takımlar, grup aşamasından itibaren başarıları oranında normal puanların haricinde bonus puanları da cebine koyuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan her takım 4, gruptan çıkan her takım 5 puan bonus puan elde ediyor. Kulüpler, Devler Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final oynamaları halinde her bir tur için 1 bonus puan daha kazanıyor.

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan takımlar 4, grup ikincileri 2 bonus puanı kaparken, ilerledikleri her tur için 1 bonus puan daha hak ediyor.

Konferans Ligi'nde ise grup liderine 2, grup ikincisine 1 ve final oynayan takımlara 1 bonus puan veriliyor.

TÜRK TAKIMLARININ TOPLADIĞI PUANLAR 4'E BÖLÜNECEK

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Ülke puanı hesaplanırken, ülkelerin turnuvalara gönderdiği takım sayısı önem arz ediyor.

Takımların aldığı puanlar, ülke adına Avrupa'ya katılan takım sayısına bölünüyor.

Örneğin uzunca bir süredir turnuvalara 5 takımla giden Türkiye'de, toplanan puanlar 5’e bölünüyordu. Bu sezon takım sayısı 4'e inerken, alınan puanlar da bu çerçevede 4'e bölünecek.

Diğer bir deyişle Türk ekipleri, bu sezon elemelerde alacağı her galibiyette, an itibarıyla 26,6 olan ülke puanı hanesine 0,25 puan yazdıracak.

Grup aşamasından itibarense bir galibiyetin ülke puanına yansıması 0,5 olacak.


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