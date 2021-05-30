Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Mount'un savunma arkasına gönderdiği topu Kai Havertz, kaleci Ederson'u çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0'lık Chelsea üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da oyuna dengeli başladı. Chelsea savunma güvenliğini üst seviyede tutarak Thomas Tuchel'in önderliğinde kalesini gole kapadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea, deneyimli savunmacı Thiago Silva'nın sakatlığı ile adeta sarsıldı. 36 yaşındaki Brezilyalı stoper, finalde oynayan en yaşlı oyuncu olma özelliği taşıdığı maçın 36. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı ve yerine Christensen girdi.

Chelsea'ye kupayı getiren golü 42. dakikada Kai Havertz kaydederken Maviler tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Ayrıca Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel ilk Avrupa kupasını kazanmayı başardı.

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz kulübü Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Kai Havertz, bu sezon 12. Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü atarak turnuvadaki ilk golünü tıpkı 2013'te İlkay Gündoğan gibi finalde atmayı başardı.

KAPTAN DE BRUYNE MAÇI TAMAMLAYAMADI

İkinci yarıda Manchester City aradığı golü bir türlü bulamazken iki takım da mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Maçın 60. dakikasında Kevin De Bruyne sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Belçikalı yıldız oyundan çıkarken göz yaşlarını tutamadı.

AGÜERO SON KEZ OYUNDA

Maçın 60. dakikasından itibaren tüm riskleri alan Manchester City'de Gabriel Jesus'un yanı sıra sezon sonunda takımdan ayrılacak Sergio Agüero'da dahil oldu. Arjantinli yıldız son kez forma giydiği maçta skorun değişmesine katkı sağlayamadı ve Chelsea tarihinde 2. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başardı.

42 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 41 farklı takım final maçına çıkarken, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.