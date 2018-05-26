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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u finalde 3-1 yenen Real Madrid şampiyon oldu. Real Madrid'de 2 gol atan Bale, Liverpool'da ise 2 inanılmaz hatalı gol yiyen Karius maça damga vurdu. İşte Real Madrid - Liverpool maçının tüm detayları...

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ilk tehlikeli atağını Liverpool yakaladı. 23'te Firmino'nun savunmadan dönen topunu Arnold kaleye yolladı ancak Navas gole izin vermedi. 24. dakikada Ramos'la girdiği mücadelede sakatlanan Salah, oyuna daha fazla devam edemedi ve 30'da yerini Lallana'ya bıraktı. 6 dakika sonra bu kez Real Madrid'de Carvajal sakatlandı. Her iki oyuncu da sahayı gözyaşları içinde terk etti.

  1. dakikada Real Madrid'in Benzema ile bulduğu gol ofsayta takıldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devreye iyi başlayan Real Madrid oldu. 47'de Isco'nun şutu direkte patlarken, 51'de Benzema, Karius'un inanılmaz hatasını affetmedi ve takımı 1-0 öne geçirdi.

Pes etmeyen Liverpool, 55'te Lovren'in asistini gole çeviren Mane ile durumu 1-1'e getirdi. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Gareth Bale, Marcelo'nun ortasında inanılmaz bir gol atarak Real Madrid'i maçta bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Bale'ın bu golü Ronaldo'nun Juventus ağlarına gönderdiği golü hatırlattı.

  1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bale bu kez uzak mesafeden sert vurdu, Karius yine inanılmaz bir hata yaparak topu ağlarında gördü. Real Madrid maçı 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanarak tarihe geçti. Real Madrid tarihinde 13. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, teknik direktör Zinedine Zidane üst üste 3. kez kupayı kaldırarak tarihe geçti.

REAL MADRID 3 - 1 LIVERPOOL

STAT: Kiev Olimpiyat
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

REAL MADRID: Navas, Carvajal (Dk. 37 Nacho), Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco (Dk. 61 Bale), Benzema (Dk. 89 Asensio), Ronaldo
LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner (Dk. 83 Emre Can), Wijnaldum, Muhammed Salah (Dk. 31 Lallana), Mane, Firmino

GOLLER: Dk. 51 Benzema, Dk. 64 ve 83 Bale (Real Madrid), Dk. 55 Mane (Liverpool)
SARI KART: Dk. 82 Mane (Liverpool)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 7: Liverpool atağında Navas kalesini zamanında terk etti ve golü önledi.
DAKİKA 16: Ronaldo'nun sağ çaprazdan vuruşu, direğin üstünden dışarı gitti.
DAKİKA 18: Salah'ın ortasında Van Dijk kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
DAKİKA 23: Firmino vurdu savunmadan döndü, Arnold vurdu, Navas kurtardı.
DAKİKA 30: Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemeyen Salah yerini Lallana'ya bıraktı.
DAKİKA 36: Real Madrid'de ise Carvajal sakatlanarak yerini Nacho'ya bırakmak zorunda kaldı.
DAKİKA 43: Ronaldo'nun kafa vuruşunu Karius çıkardı, dönen topu Benzema ağlara gönderdi ancak pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.
DAKİKA 47: Isco'nun vuruşunda Karius'u geçen top üst direkten geri geldi.
DAKİKA 51: Karius, topu eliyle oyuna sokmak istedi. Benzema'nın ayak koyduğu top ağlara gitti ve Real Madrid maçta 1-0 öne geçti.
DAKİKA 54: Milner'ın ortasında Varane topa dokununca Firmino golü kaçırdı ve top kornere gitti.
DAKİKA 55: Kornerde Lovren'in kafasına Mane ayak koydu ve skor 1-1 oldu.
DAKİKA 64: Marcelo'nun ortasında Bale, inanılmaz bir vuruşla Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi.
DAKİKA 70: Mane'nin sert şutu direğin yanına çarparak dışarı gitti.
DAKİKA 74: Ronaldo'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Robertson harika bir müdahaleyle golü önledi.
DAKİKA 83: Bale'ın uzaktan sert şutunda Karius bir büyük hata daha yaparak skorun 3-1'e gelmesini sağladı.

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Real Madrid-Liverpool real madrid cristiano ronaldo liverpool mohamed salah

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