Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ilk tehlikeli atağını Liverpool yakaladı. 23'te Firmino'nun savunmadan dönen topunu Arnold kaleye yolladı ancak Navas gole izin vermedi. 24. dakikada Ramos'la girdiği mücadelede sakatlanan Salah, oyuna daha fazla devam edemedi ve 30'da yerini Lallana'ya bıraktı. 6 dakika sonra bu kez Real Madrid'de Carvajal sakatlandı. Her iki oyuncu da sahayı gözyaşları içinde terk etti.

dakikada Real Madrid'in Benzema ile bulduğu gol ofsayta takıldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devreye iyi başlayan Real Madrid oldu. 47'de Isco'nun şutu direkte patlarken, 51'de Benzema, Karius'un inanılmaz hatasını affetmedi ve takımı 1-0 öne geçirdi.

Pes etmeyen Liverpool, 55'te Lovren'in asistini gole çeviren Mane ile durumu 1-1'e getirdi. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Gareth Bale, Marcelo'nun ortasında inanılmaz bir gol atarak Real Madrid'i maçta bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Bale'ın bu golü Ronaldo'nun Juventus ağlarına gönderdiği golü hatırlattı.

dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bale bu kez uzak mesafeden sert vurdu, Karius yine inanılmaz bir hata yaparak topu ağlarında gördü. Real Madrid maçı 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanarak tarihe geçti. Real Madrid tarihinde 13. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, teknik direktör Zinedine Zidane üst üste 3. kez kupayı kaldırarak tarihe geçti.

REAL MADRID 3 - 1 LIVERPOOL

STAT: Kiev Olimpiyat

HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

REAL MADRID: Navas, Carvajal (Dk. 37 Nacho), Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco (Dk. 61 Bale), Benzema (Dk. 89 Asensio), Ronaldo

LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner (Dk. 83 Emre Can), Wijnaldum, Muhammed Salah (Dk. 31 Lallana), Mane, Firmino