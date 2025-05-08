Şampiyonluğu ilgilendiren maç mahalle kavgasına döndü! Cristiano Ronaldo şaşkına döndü...

Cristiano Ronaldo ve Mane'nin de forma giydiği Al-Nassr evinde Al-İttihad'ı konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Al-Nassr 37. dakikada 2-0'ı buldu. Fakat maç Al-İttihad'ın geri dönüşüyle 3-2 sonuçlandı.
(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)
Maçın ardından bitime dört hafta kala ciddi bir avantajı elinde bulunduran El-İttihad oyuncuları ile Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki'ye elenen ve sıkıntılı günler geçiren Ronaldo önderliğindeki Al-Nassr oyuncuları arasında kavga çıktı.
Al-Nassr'dan Abdullah Al-Khaibari ile Al-Ittihad'dan Moussa Diaby arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)
Ora saha çizgisinde birbirine giren futbolcular diğer takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirildi.
Al-Nassr'ın Portekizli dünya yıldızı Ronaldo olanları şaşkınlıkla izledi.
(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)
Kaynak: OdaTV
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