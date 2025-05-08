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Şampiyonluğu ilgilendiren maç mahalle kavgasına döndü! Cristiano Ronaldo şaşkına döndü...

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Suudi Pro Lig'inde Real Madrid'in eski kaptanı Karim Benzema'nın takımı Al-İttihad ile karşılaştı. 2-0'dan geri dönen maçı 3-2 Al-İttihad kazanırken maça damga vuran an iki takım arasında çıkan kavga oldu. Son düdükle birlikte oyuncular adeta birbirlerine girdi.

Şampiyonluğu ilgilendiren maç mahalle kavgasına döndü! Cristiano Ronaldo şaşkına döndü...
Doğukan Akbayır

Cristiano Ronaldo ve Mane'nin de forma giydiği Al-Nassr evinde Al-İttihad'ı konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Al-Nassr 37. dakikada 2-0'ı buldu. Fakat maç Al-İttihad'ın geri dönüşüyle 3-2 sonuçlandı.

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(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

MAÇA DAMGA VURAN ANLAR!

Maçın ardından bitime dört hafta kala ciddi bir avantajı elinde bulunduran El-İttihad oyuncuları ile Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki'ye elenen ve sıkıntılı günler geçiren Ronaldo önderliğindeki Al-Nassr oyuncuları arasında kavga çıktı.

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(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

Al-Nassr'dan Abdullah Al-Khaibari ile Al-Ittihad'dan Moussa Diaby arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

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(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

Ora saha çizgisinde birbirine giren futbolcular diğer takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirildi.

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(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

Al-Nassr'ın Portekizli dünya yıldızı Ronaldo olanları şaşkınlıkla izledi.

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(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

Kaynak: OdaTV

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan
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