Şampiyonluğu ilgilendiren maç mahalle kavgasına döndü! Cristiano Ronaldo şaşkına döndü...

Cristiano Ronaldo ve Mane'nin de forma giydiği Al-Nassr evinde Al-İttihad'ı konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Al-Nassr 37. dakikada 2-0'ı buldu. Fakat maç Al-İttihad'ın geri dönüşüyle 3-2 sonuçlandı.



(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

MAÇA DAMGA VURAN ANLAR!

Maçın ardından bitime dört hafta kala ciddi bir avantajı elinde bulunduran El-İttihad oyuncuları ile Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki'ye elenen ve sıkıntılı günler geçiren Ronaldo önderliğindeki Al-Nassr oyuncuları arasında kavga çıktı.

(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

Al-Nassr'dan Abdullah Al-Khaibari ile Al-Ittihad'dan Moussa Diaby arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.



(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

Ora saha çizgisinde birbirine giren futbolcular diğer takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirildi.

(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

Al-Nassr'ın Portekizli dünya yıldızı Ronaldo olanları şaşkınlıkla izledi.



(Görüntüler SSport'tan alınmıştır)

Kaynak: OdaTV