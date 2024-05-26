Şampiyonluğun düğümü çözülüyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte matematiksel olarak tüm ihtimaller ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir akşam yaşanacak. Lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi geçecek.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 99 puana sahip olan Galatasaray'a bugün Konya'dan alacağı 1 puan bile şampiyonluk için yetecek. Okan Buruk'un öğrencileri geçen hafta kendi evlerinde yaşadıkları derbi şoku sonrası, Konya'da şampiyonluk turu atmak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN YENİLMESİNİ BEKLEYECEK

Son haftaya 96 puanla liderin 3 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, taraftarının önünde bu akşam İstanbulspor'u konuk edecek. Küme düşen İstanbulspor önünde Kadıköy'de galibiyetten başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Konya'da olacak. Galatasaray'ın Konya'ya yenilmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek Fenerbahçe'de nefesler tutulmuş durumda...

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.

İSTANBULSPOR: Mücahit, Okan, Mehmet, Deli, Coly, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou.

KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Çikalleshi.

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.





