SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması sabırları taşırmıştı... Ünlü astrolog böyle açıkladı! Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı duyurdu: 6-0 bile gelebilir...

Süper Lig'de şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılmasıyla Süper Lig'deki kupa hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe için öngörülerde bulunan ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Sarı-Lacivertliler'in şampiyon olacağı yılı açıkladı. İşte detaylar...

Şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması sabırları taşırmıştı... Ünlü astrolog böyle açıkladı! Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı duyurdu: 6-0 bile gelebilir...
Berker İşleyen

Sezona büyük ümitlerle başlayan ancak gerek Avrupa'da gerekse Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir kalarak şampiyonluğu da ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.

Sarı-Lacivertliler'in bu sezon da şampiyon olamamasıyla birlikte Süper Lig'de kupa hasreti 11 seneye çıkması camiada sabırları taşırırken 2018 yazından bu yana görevde bulunan Ali Koç, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından tepkiler sonrası seçim kararı almıştı.

Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan Fenerbahçe için Astrolog Can Aydoğmuş, şampiyonluk hasretinin dineceği yılı açıkladı.

"6 GOL BİLE ATABİLİR..."

maxresdefault

Aydoğmuş açıklamasında "Fenerbahçe'nin 2025'in sonu 2026'nın başı döneminde yani 2026'nın haziranına kadar olan dönemde, hatta 6 gol atabildiği bir maçı bile olabilir. Bu bir yan ön görü..."

"2026 YILINDA ŞAMPİYON OLACAK"

1134076-18395624-2560-1440

"Fenerbahçe 2026 yılında astrolojik olarak şampiyon olacak. Fenerbahçe ile ilgili astrolojik olarak çok pozitifim, ümitliyim."

"FENERBAHÇE'NİN MUTLULUĞU KATLANACAK"

2062300

"Fenerbahçe kesinlikle 2026 yılında çok mutlu olacak. 2025'in haziranından 2026'nın haziranına kadar olan dönemde Fenerbahçe'nin mutluluğu katlanarak artacak."

"YÖNETİM RAHATLAMA YAŞAYACAK"

46655bf9e35a4bc89d85e5a1cc3826aa

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin yönetimi de çok ciddi anlamda rahatlama yaşayabilirler. Fenerbahçe mutluluk dönemine doğru gidiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mertens, Kevin de Bruyne transferini ağzından kaçırdı!Mertens, Kevin de Bruyne transferini ağzından kaçırdı!
Arda Güler'den ailesine 120 milyon TL'lik hediye! Arda Güler'den ailesine 120 milyon TL'lik hediye!
Anahtar Kelimeler:
Astrolog Süper Lig son dakika Şampiyon fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç muayenesinde yeni dönem! 20 yıllığına özelleştirildi, TÜVTÜRK'ün yerine gelen isim...

Araç muayenesinde yeni dönem! 20 yıllığına özelleştirildi, TÜVTÜRK'ün yerine gelen isim...

Whatsapp grubunda çirkin mesaj! Kadın vekilin fotoğrafını paylaşıp yazdı

Whatsapp grubunda çirkin mesaj! Kadın vekilin fotoğrafını paylaşıp yazdı

Mertens, Kevin de Bruyne transferini ağzından kaçırdı!

Mertens, Kevin de Bruyne transferini ağzından kaçırdı!

Arda Güler'den ailesine 120 milyon TL'lik hediye!

Arda Güler'den ailesine 120 milyon TL'lik hediye!

Kadıköy'de görülmüştü, sebebi şimdi anlaşıldı! Mou'nun yerine o geliyor...

Kadıköy'de görülmüştü, sebebi şimdi anlaşıldı! Mou'nun yerine o geliyor...

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.