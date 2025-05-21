Şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması sabırları taşırmıştı... Ünlü astrolog böyle açıkladı! Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı duyurdu: 6-0 bile gelebilir...

Sezona büyük ümitlerle başlayan ancak gerek Avrupa'da gerekse Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir kalarak şampiyonluğu da ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.

Sarı-Lacivertliler'in bu sezon da şampiyon olamamasıyla birlikte Süper Lig'de kupa hasreti 11 seneye çıkması camiada sabırları taşırırken 2018 yazından bu yana görevde bulunan Ali Koç, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından tepkiler sonrası seçim kararı almıştı.

Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan Fenerbahçe için Astrolog Can Aydoğmuş, şampiyonluk hasretinin dineceği yılı açıkladı.

"6 GOL BİLE ATABİLİR..."

Aydoğmuş açıklamasında "Fenerbahçe'nin 2025'in sonu 2026'nın başı döneminde yani 2026'nın haziranına kadar olan dönemde, hatta 6 gol atabildiği bir maçı bile olabilir. Bu bir yan ön görü..."

"2026 YILINDA ŞAMPİYON OLACAK"

"Fenerbahçe 2026 yılında astrolojik olarak şampiyon olacak. Fenerbahçe ile ilgili astrolojik olarak çok pozitifim, ümitliyim."

"FENERBAHÇE'NİN MUTLULUĞU KATLANACAK"

"Fenerbahçe kesinlikle 2026 yılında çok mutlu olacak. 2025'in haziranından 2026'nın haziranına kadar olan dönemde Fenerbahçe'nin mutluluğu katlanarak artacak."

"YÖNETİM RAHATLAMA YAŞAYACAK"

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin yönetimi de çok ciddi anlamda rahatlama yaşayabilirler. Fenerbahçe mutluluk dönemine doğru gidiyor.