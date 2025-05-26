Şampiyonluk günün protesto edilmişti! Galatasaray'da Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman hakkında karar verildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasasray'ın şampiyonluk kutlamalarında Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman'ın yuhalanarak protesto edilmesi geceye damga vurmuştu. Ne olduğunu anlamayan genç oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI!

Efe Akman'ın ıslıklanmasının ardındaki sebep olarak 'torpil' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ayhan Akman'ın oğlu olduğu için Galatasaray'da forma giydiği iddia edilen genç oyuncuyu takımda istemeyen taraftarlar, şampiyonluk gecesi Efe Akman'ı yuhalayarak tepkisini gösterdi.

AYRILMA KARARI ALDI

Yaşanan bu gelişme sonrası Ayhan Akman'ın bir hayli sinirlendiği ve oğlunu sezon sonunda takımdan alacağı ifade edildi. Genç oyuncu için takım arayışlarına başlandı.