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Şampiyonluk kaçınca olanlar oldu... Resmi açıklama geldi! Ajax'tan Francesco Farioli için karar

Son haftalarda aldığı üst üste yenilgilerle Hollanda Ligi'nde şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, görevinden ayrıldı. İşte detaylar...

Şampiyonluk kaçınca olanlar oldu... Resmi açıklama geldi! Ajax'tan Francesco Farioli için karar
Berker İşleyen

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ajax Kulübü, genç teknik adam Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini açıkladı.

SÜPER LİG'DE DE ÇALIŞMIŞTI

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Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı.

Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör son dakika ajax
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